شؤون فلسطينية

عشراوي تدعو الاتحاد الأوروبي للعب دور سياسي فاعل بالقضية الفلسطينية

عشراوي تدعو الاتحاد الأوروبي للعب دور سياسي فاعل بالقضية الفلسطينية
حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إلى مواصلة العمل على حث الاتحاد الأوروبي للعب دور سياسي فاعل لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وتحقيق سلام حقيقي وراسخ وتطبيق تشريعاته بخصوص الاتفاقيات مع إسرائيل وإلزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.  

    واستقبلت عشراوي، ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الذي جاء مودعا بمناسبة انتهاء مهام عمله في فلسطين، وذلك في مقر المنظمة برام الله.

وشكرت عشراوي، طراف على جهوده الحثيثة وأشادت بدوره في ترسيخ العلاقات الأوروبية الفلسطينية، وثمنت عمله في تطوير آليات التعاون والتواصل ونقله للموقف الفلسطيني بصدق وموضوعية، كما وتمنت له النجاح والتوفيق في مهامه ومساعيه المستقبلية، وحثّته على الاستمرار في دعم القضية والشعب الفلسطيني في مناصبه اللاحقة.

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