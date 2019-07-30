رجل وفتاة يقتلان مسعفًا فلسطينيًّا في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

كشف الأمن الأردني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مقتل ضابط اسعاف فلسطيني في الأراضي الأردنية قبل عدة أيام على يد رجل وفتاة.



وأفادت مصادر محلية بأن ضابط الإسعاف حمزة محمد سليمان حميدات (50 عامًا) من سكان بني نعيم، قد تم الكشف عن مكان دفنه بعد قتله.



وكان حميدات قد غادر إلى الأردن قبل 10 أيام بهدف تسجيل أكثر من 45 حاجا في الأردن وبحوزته مبلغ مالي كبير.



وأفادت تحقيقات الأمن العام الأردني، بأن شخصا وفتاة اشتركا في قتله، حيث قام الشخص بقتله بواسطة أداة حادة ومن ثم دفنه بهدف إخفاء جريمته بمساعدة الفتاة، وتقدمت عائلته بشكوى للشرطة الأردنية حول اختفاء آثاره بعد أن فشلوا في الاتصال به، وقد تمكنت الشرطة الأردنية من إلقاء القبض على مشتبه بها، إضافة إلى مشتبه به بقتله ودفنه.



وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني عامر السرطاوي، قد قال في تصريحات صحفية، إن الأمن العام تلقى بتاريخ 22 حزيران/ يونيو الماضي، من قبل عائلة ذوي شخص من جنسية عربية بعد دخوله للمملكة وانقطاع الاتصال به حيث شكل على الفور فريق تحقيق من شعبة بحث جنائي إقليم العاصمة لمتابعة التحقيق في فقدان ذلك الشخص.



وأضاف السرطاوي، باشر فريق التحقيق بجمع المعلومات حول الشخص المفقود منذ لحظة دخوله للمملكة، حيث توصل إلى الاشتباه بفتاة وشخص آخر وألقي القبض على الفتاة، فيما تبين أن الشخص الآخر المشتبه به قد غادر البلاد وبالتحقيق مع الفتاة اعترفت بأنه في منطقة الدوار السابع أقدم المشتبه به وعلى إثر خلافات سابقة مع المغدور على طعنه بقصد قتله وأنها قامت بمساعدته في ذلك.



وتابع: "بمتابعة المشتبه به وجمع المعلومات حوله تبين أنه قد دخل إلى المملكة مرة أخرى حيث جرى ضبطه وبالتحقيق معه اعترف بقتل المغدور على إثر خلافات سابقة وأنه قام بنقل الجثة إلى منطقة خالية من السكان في محافظة مادبا ودفنه هناك و تم الحصول على موافقة المدعي العام وإخراج الجثة بحضور المدعي العام والطبيب الشرعي، وسيتم إحالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى".