شؤون فلسطينية

الوزير سالم: السامريون مكون أصيل من مكونات شعبنا

الوزير سالم: السامريون مكون أصيل من مكونات شعبنا
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، أن الطائفة السامرية، مكون أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني، وشركاء بالدولة والمصير.

جاء ذلك، لدى استقباله اليوم الثلاثاء، في مكتبه سكرتير لجنة الطائفة السامرية، وذلك في إطار تعزيز العلاقة مع كافة مكونات المجتمع المحلي والوقوف عند إحتياجات مواطني جبل الطور فيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات.

وإستهل الوزير بداية اللقاء مرحباً بالسيد لطفي فياض سكرتير لجنة الطائفة السامرية وأعضاء اللجنة السيد رجائي حمدي والسيد جميل الكاهن ، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء.

من جانبه تقدم أعضاء اللجنة بالشكر للوزير على حفاوة الإستقبال، مثمنين له إهتمامه البالغ بكافة القضايا اليومية التي تمس المواطن الفلسطيني، كما أطلعوا الوزير على إحتياجات الطائفة السامرية ومواطني جبل الطور من وسائل النقل والمواصلات التي ستسهل عليهم التنقل بين مدينة نابلس وجبل الطور كما ستسهل تنقل السائحين والزوار لمنطقة الطور لما لها من أهمية دينية وتاريخية.

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