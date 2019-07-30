شؤون فلسطينية

مجدلاني: نعمل على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال لبناء دولتنا المستقلة

مجدلاني: نعمل على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال لبناء دولتنا المستقلة
رام الله - دنيا الوطن
 دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الأحزاب الاشتراكية إلى حث بلادنها للاعتراف بدولة فلسطين؛ للحفاظ على حل الدولتين وقطع الطريق أمام محاولات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية والمستوطنات.

وأوضح مجدلاني خلال كلمته أمام اجتماع الاشتراكية الدولية في مدينة رام الله، الذي ينعقد بدعوة من مفوضية العلاقات الدولية لحركة "فتح"، وجبهة النضال الشعبي، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، بعنوان: "حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين من أجل السلام ومستقبل من الفرص لشعوب الشرق الأوسط"، بحضور 25 حزبا أجنبيا، ومنع الاحتلال ممثل الاحزب الاشتراكي الاسباني من الدخول، أن نتياهو وبدعم وتشجيع من سفير الولايات المتحدة في دولة الاحتلال يعمل على ضم الضفة الغربية واقرار القوانين العنصرية والفاشية.

وأضاف مجدلاني: "السلام خيار استراتيجي، وما تريده ادارة ترامب ونتنياهو هو فرض الاستسلام، ونحن لن نستسلم، بل نعمل على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال لبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية، وتغير طابع ومضمون السلطة إلى دولة".

وذكر أنه ليس قدرنا الاحتلال، متسائلا لماذا يفرض علينا شروط الاستقلال بموافقة الاحتلال، داعيا الاحزاب الاشتراكية التي تعقد اجتماعها بدولة فلسطين أن تدعم وتعمل على مقاطعة منتوجات المستوطنات لانها نتاج الفصل العنصري، وتدعم حركة المقاطعة.

وقال مجدلاني للأحزاب: "نثمن حضوركم لدولة فلسطين وعقد هذا الاجتماع الذي يعتبر دعما لحقوق شعبنا في الحرية واقامة الدولة وتقرير المصير".

يذكر أن منظمة الاشتراكية الدولية هي منظمة سياسية تضم مجموعة من الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي الاجتماعي والاشتراكي والعمالي، ينضوي تحت لواءها 162 منظمة وحزبا سياسيا من مختلف انحاء العالم.

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