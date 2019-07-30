شؤون فلسطينية

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يصدر بيانًا للرد على أخبار إعادة تشكيل اللجنة الإدارية

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يصدر بيانًا للرد على أخبار إعادة تشكيل اللجنة الإدارية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، حول ما أشيع خلال الساعات الماضية، بأن حركة حماس أعادت تشكيل اللجنة الادارية.

وقال المكتب في بيانه: ينفي المكتب الإعلامي الحكومي الشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حول إعادة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية أو أي أجسام لإدارة قطاع غزة.|

وأكد أن بعض المؤسسات الحكومية والوزارات تقوم بين الحين والآخر بإجراءات إدارية تأتي في السياق الطبيعي والضروري؛ سعياً لتحسين خدمة المواطن.

 وأشار المكتب إلى أن أن المؤسسات الحكومية والوزارات، تُدار من قبل الوكلاء منعا لحدوث أي فراغ إداري، وحرصاً على اتمام مصالح المواطنين.

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