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شؤون فلسطينية

الشرطة تلقي القبض على شخص يشتبه به بسرقة صراف آلي بقلقيلية

الشرطة تلقي القبض على شخص يشتبه به بسرقة صراف آلي بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
 ألقت الشرطة اليوم القبض على شخص يشتبه به سرقة صراف آلي في مدينة قلقيلية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بناء على معلومات وردت لعمليات الشرطة في شرطة محافظة قلقيلية قيام اشخاص مجهولين بسرقة صراف آلي لإحدى البنوك في المحافظة، على الفور تحركت قوة من شرطة المباحث العامة إلى المكان وتم إلقاء القبض على شخص يقوم بمحاولة سرقة صراف آلي لإحدى البنوك في  قلقيلية، وبعد البحث مع الشخص المشتبه به أفاد انه قام بسرقة مبلغ مالي بقيمة (14.000) ألف شيكل و(300) دولار من صراف آلي في مدينة قلقيلية ومدينة نابلس وضبط بحوزته بطاقات صراف غير أصلية.

وقد تم توقيف الشخص وسيتم إحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال واتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.

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