عاجل

  • يديعوت: أولي أنباء عن عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش والخلفية غير واضحة

عربي

الأورومتوسطي: الأطباء يدفعون ثمن استمرار الصمت الدولي إزاء الصراع الدائر في ليبيا

الأورومتوسطي: الأطباء يدفعون ثمن استمرار الصمت الدولي إزاء الصراع الدائر في ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء مقتل خمسة أطباء في ليبيا، عقب استهداف قوات يعتقد أنها تتبع للواء المتقاعد خليفة حفتر مشفى ميدانيًا السبت الماضي، داعيًا منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل للضغط على طرفي الصراع في ليبيا لوقف انتهاكاتها بحق المنشآت الصحية والكوادر الطبية الليبية وتوفير الحماية الدولية الكاملة لها وتسهيل عملها.

وأوضح الأورومتوسطي في بيان صحفي أنه ووفقًا للإفادات التي جمعها فريقه من مصادر في حكومة الوفاق، فإن المشفى الميداني المقام قرب مناطق الاشتباك في جنوب العاصمة الليبية طرابلس يقدم خدمات طبية لقوات حكومة الوفاق، وبينت المصادر أنّ الضربة الجوية دمرت أجزاء واسعة من المشفى، وتسببت بإصابة 8 من المساعدين الطبيين وبعضهم جراحه حرجة. 

واستنكر المرصد الحقوقي تكرار استهداف المستشفيات الميدانية والحكومية والمنشآت المدنية، وبشكل خاص بعد عملية التهجير القسري لآلاف الأسر، التي دُمرت منازلها في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بفعل الغارات الجوية التي شنتها قوات خليفة حفتر خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.

وأوضح الأورومتوسطي أنه رصد أيضًا استهداف قوات خليفة حفتر مستشفى حكوميًا آخر و3 مدارس ومئات المنازل المدنية في العاصمة الليبية منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة في الرابع من أبريل الماضي.
ووثق الأورومتوسطي سقوط أكثر من 1000 قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، إضافة إلى نزوح أكثر 100 ألف مدني من المناطق التي تشهد عمليات قصف واشتباكات متبادلة بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

وكان المرصد الأورومتوسطي قد وثق منذ العام 2011 عمليات إعدام خارج إطار القانون وتمثيلًا مشينًا بجثث مقاتلين بعد أسرهم وهم على قيد الحياة ويتمتعون بصحة جيدة.

وأوضح الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي، محمد عماد، أن استهداف الكوادر الطبية يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، وفقًا للمادة 21 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تُجرم الاعتداء على المؤسسات والكوادر الطبية.

وقال عماد: إنّ جريمة استهداف المستشفى الميداني ومقتل الأطباء تعكس مدى استخفاف الأطراف المتصارعة بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتبرز غياب الشعور بحتمية المحاسبة والعقاب.

وأشار إلى أنّ المادة 8 من اتفاقية محكمة الجنايات الدولية اعتبرت الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع 1949 ضمن جرائم الحرب، مؤكدًا أنّ استهداف المستشفيات والمراكز الطبية الميدانية أثناء العمليات العسكرية يشكل خرقًا لتلك الاتفاقيات، وبالتالي لا بد من محاسبة من اقترف تلك الجرائم البشعة بغض النظر عن الظروف التي دفعت لذلك، مبينًا أنّ الأعمال الانتقامية محظورة بشكل مطلق ولا يمكن التذرع بها للقيام بأفعال منافية لنصوص القانون.

وأوضح عماد أنّ جريمة قتل الأطباء التي وثّقها الأورومتوسطي تندرج ضمن الأفعال المشار إليها لأن تكون جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحديدًا المادة 8/ أ/ 3/6 والمادة 8 فقرة ب/6/10/11/12 وأيضا الفقرتان ج/ه /1/2/4/11.

وطالب الأورومتوسطي المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإشمال الجرائم المرتكبة بحق المراكز الطبية والمستشفيات الميدانية في تحقيقاته التي يجريها في الجرائم والانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الصراع في ليبيا، والإسراع في تقديم الجناة للعدالة، لما تشكله هذه الجرائم من تهديد للأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى كونها تمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، ولميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية بشكل خاص.

ودعا المرصد الحقوقي في بيانه جميع الأطراف المتنفّذة في الصراع الليبي إلى الضغط على جميع الأطراف للوقف الفوري للعمليات العسكرية، والانخراط في حوار وطني شامل لإيجاد حل سلمي يُنهي حالة الصراع المسلّح المستمر في البلاد منذ 2011.

أخبار ذات صلة

وسط إجراءات أمنية.. إطلاق سراح عمر البشير لساعات

وسط إجراءات أمنية.. إطلاق سراح عمر البشير لساعات

صحيفة: ممتلكات أسطورية لمقربين من الرئيس المعزول عمر البشير

صحيفة: ممتلكات أسطورية لمقربين من الرئيس المعزول عمر البشير

السعودية تستحدث وظيفة &#34;كاتب عدل&#34; للنساء

السعودية تستحدث وظيفة "كاتب عدل" للنساء

المملكة العربية السعودية تُصدر بياناً بشأن هلال ذو الحجة

المملكة العربية السعودية تُصدر بياناً بشأن هلال ذو الحجة

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)

الشيوخ الأمريكي يفشل بكسر فيتو ترامب بشأن السعودية والإمارات

الشيوخ الأمريكي يفشل بكسر فيتو ترامب بشأن السعودية والإمارات

العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدوة تجاه الجزائر

العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدوة تجاه الجزائر

أول اعتراف إسرائيلي بقصف أهداف بالعراق قبل 10 أيام

أول اعتراف إسرائيلي بقصف أهداف بالعراق قبل 10 أيام

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

الشرطة تلقي القبض على شخص يشتبه به بسرقة صراف آلي بقلقيلية

الشرطة تلقي القبض على شخص يشتبه به بسرقة صراف آلي بقلقيلية

انتخاب دولة فلسطين رئيسا للجنة الفنية لمركز (الاسكوا) للتكنولوجيا

انتخاب دولة فلسطين رئيسا للجنة الفنية لمركز (الاسكوا) للتكنولوجيا

الرئيس يصدر قراراً بترقية 34 قاضيا

الرئيس يصدر قراراً بترقية 34 قاضيا

توقيع مذكرات لتنفيذ اتفاقيات زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن

توقيع مذكرات لتنفيذ اتفاقيات زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن

غدا.. صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة عبر فروع البريد

غدا.. صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة عبر فروع البريد

الخارجية والمغتربين: شعبنا ليس بحاجة لموافقات نتنياهو للبناء على أرض وطنه

الخارجية والمغتربين: شعبنا ليس بحاجة لموافقات نتنياهو للبناء على أرض وطنه

اللواء أبو بكر يُدين ملاحقة الاحتلال للمحامين العاملين في مؤسسات الأسرى

اللواء أبو بكر يُدين ملاحقة الاحتلال للمحامين العاملين في مؤسسات الأسرى

فلسطين والأردن يؤكدان على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لرفع التبادل التجاري

فلسطين والأردن يؤكدان على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لرفع التبادل التجاري

منوعات

عادل إمام بخير .. وهذا سر انتشار شائعة وفاته

عادل إمام بخير .. وهذا سر انتشار شائعة وفاته

نداء شرارة تبهر الجمهور بغنائها &#34;حبيبي ولا على بالو&#34; لعمرو دياب

نداء شرارة تبهر الجمهور بغنائها "حبيبي ولا على بالو" لعمرو دياب

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ&#34;الحب الحقيقي&#34;؟

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ"الحب الحقيقي"؟

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من &#34;أبو العروسة&#34;

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من "أبو العروسة"

شاهد.. دنيا سمير غانم تقلد أحلام وأصالة

شاهد.. دنيا سمير غانم تقلد أحلام وأصالة

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

عربي

الأورومتوسطي: الأطباء يدفعون ثمن استمرار الصمت الدولي إزاء الصراع الدائر في ليبيا

الأورومتوسطي: الأطباء يدفعون ثمن استمرار الصمت الدولي إزاء الصراع الدائر في ليبيا

وسط إجراءات أمنية.. إطلاق سراح عمر البشير لساعات

وسط إجراءات أمنية.. إطلاق سراح عمر البشير لساعات

صحيفة: ممتلكات أسطورية لمقربين من الرئيس المعزول عمر البشير

صحيفة: ممتلكات أسطورية لمقربين من الرئيس المعزول عمر البشير

السعودية تستحدث وظيفة &#34;كاتب عدل&#34; للنساء

السعودية تستحدث وظيفة "كاتب عدل" للنساء