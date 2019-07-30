انتخاب دولة فلسطين رئيسا للجنة الفنية لمركز (الاسكوا) للتكنولوجيا

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رام الله - دنيا الوطن

انتخبت دولة فلسطين، رئيسا للجنة الفنية لمركز الاسكوا للتكنولوجيا "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (الإسكوا)، خلال مشاركتها في الاجتماع السابع للجنة الفنية لمركز الاسكوا للتكنولوجيا المنعقد اليوم ، في العاصمة الأردنية عمان وبمشاركة أكثر من 100 ممثل من القطاع العام والخاص.



وأشارت سلطة جودة البيئة في تصريح صحفي اليوم، بأنه تم انتحاب مدير عام السياسات والتخطيط في سلطة جودة البيئة م. زغلول سمحان، رئيسا للجنة بحصولة على اعلى الأصوات في الاقتراع الذي جرى كجزء في جدول اعمال الاجتماع الذي نظم

من قبل مركز الاسكوا للتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO) ، ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ(CTCN) .



وأكدت بان انتخاب دولة فلسطين ، يعد إنجازا وطنيا ودوليا في رسم السياسات وصياغتها ومواءمتها والتخطيط في القضايا البيئية المختلفة في الدول الأعضاء لمركز الاسكوا ، حيث أن اللجنة الفنية هي الجهة الاستشارية الفنية التي تدعم عمل مركز الاسكوا للتكنولوجيا وتضع الأولويات لعمل المركز في مجال نقل

التكنولوجيا وتطويرها ودعم الاختراع والابداع في المنطقة العربية وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك الأهداف التي تتعامل مع الموارد الطبيعية كاهداف محور الكوكب والاهداف التي تتعامل مع الامن الغذائي والزراعة ومكافحة الفقر.



وبين م. زغلول سمحان ، بان المركز يقدّم الدعم للدول الأعضاء إضافة إلى المؤسسات العامة والخاصة من أجل الدفع بالتنمية المستدامة قدمًا واللحاق بدول العالم في مجال التطور التكنولوجي ومن أجل المساهمة في نقل اقتصادات الدول الأعضاء إلى مستوى تعتمد فيه على المعرفة العلمية والتكنولوجية.



وأضاف سمحان بان اجتماع اللجنة الفنيّة يضم ممثلين عن القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المبادرين وأصحاب الأفكار الخضراء ، اذ تستفيد اللجنة في عملها من أوراق العمل والدراسات التي يعدها الخبراء من خلال الاسكوا بالإضافة الى خبرات الدول التي تشارك في الاجتماع.



ويهدف اجتماع اللجنة الفنية إلى الخروج بتوجيهات وتحديد أولويات عمل مركز الإسكوا للتكنولوجيا وبرنامجه للسنوات القادمة بناءً على الأولويات التكنولوجية الرئيسية التي تمّ تحديدها، وإطلاع المشاركين على التقدّم الذي أحرزه المركز على صعيد خطة عمله.



ويسعى الاجتماع إلى تشجيع التعاون الإقليمي في تطوير تكنولوجيات خضراء من أجل تحقيق هدف الإنتاج والاستهلاك بمسؤولية مع تركيز خاص على الوسائل التكنولوجية في قطاع الزراعة والغذاء (وترابطه بغيره من القطاعات مثل المياه والطاقة)، ومناقشة الاستثمارات الخضراء اللازمة في المنطقة من أجل دعم التحول الأخضر في هذين القطاعين.



ويناقش الاجتماع موضوع إدارة النفايات الصلبة والناجمة عن الحروب والنزاعات في المنطقة العربية. وتشجيع الدول الاعضاء على تطوير مفاهيم المشاريع الإقليمية/ دون الإقليمية ذات الصلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالانسجام مع المساهمات الوطنية الطوعية.



وياتي اجتماع اللجنة الفنية بالتزامن مع اجتماع فريق الخبراء حول نقل التكنولوجيا الخضراء والاستثمار المطلوب لتنفيذ الهدف "12" من اهداف التنمية المستدامة " أنماط انتاج واستهلاك مستدام " والذي يعقد على مدار اليومين في عمان.



وعلى هامش الاجتماع، يعقد معرض تفاعلي لامثلة عن التكنولوجيا الخضراء وكيفية تنفيذها في الدول الأعضاء من أجل تحسين تنفيذ الهدف العالمي الثاني عشر، وهي عبارة عن مبادرات في مجال الزراعة وإدارة النفايات وغيرها من المجالات.