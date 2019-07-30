الأحمد: الرئيس وقّع على تشكيل لجنة لوضع آليات وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم، أن اللجنة يرأسها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، وستعمل على وضع تفاصيل وآليات ومواعيد تنفيذ القرار؛ لكي ترفع إلى الرئيس لاعتمادها والبدء بتنفيذها.



وشدد الأحمد على أن الرئيس مهتم جداً باللجنة وتوصياتها، بسبب تنكر إسرائيل لكافة الاتفاقيات، وعدم الالتزام بها.



وبشأن المصالحة الوطنية، شدّد على أن رئيس الوزراء محمد اشتية، لم يلتق بأي مسؤول بحماس منذ توليه منصبه، مؤكداً

على أن جميع اللقاءات مع حركة حماس متوقفة منذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، مشيراً إلى أن حماس لا تريد إنهاء الانقسام إطلاقاً.



وأضاف الأحمد، أن حركة حماس تسعى إلى التخلي عن اتفاق القاهرة 2017، وتعمل على عودة الحكومة الموازية في غزة.



وبشأن قضية العمالة الفلسطينية في لبنان، أِشار الأحمد إلى أن حل المشكلة، يتطلب تغييراً جذرياً في قانون العمل اللبناني، مضيفاً أن ذلك يحتاج إلى وقت طويل.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إن الرئيس محمود عباس، وقع أمس، على تشكيل لجنة لوضع آليات وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.