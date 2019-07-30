الرئيس يصدر قراراً بترقية 34 قاضيا

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قرارات رئاسية بترقية 34 قاضيا، بناءً على تنسيب مجلس القضاء الاعلى الانتقالي.



وقال علي مهنا المستشار القانوني للرئيس: "إن القرارات الرئاسية تقضي بترقية 13 قاضيا من قاضي صلح الى قاضي بداية، وترقية 13 قاضيا من قاضي محكمة بداية الى قاضي محكمة استئناف، وكذلك ترقية 7 قضاة من محكمة استئناف الى قضاة محكمة عليا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف، أن هذه القرارات تأتي في سياق رؤية الرئيس لدعم مسيرة اصلاح القضاء بكل الامكانيات المتاحة.