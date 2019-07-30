توقيع مذكرات لتنفيذ اتفاقيات زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن



وتابع رئيس الوزراء: "الاتفاقيات التي وقعت اليوم، هي ترجمة حقيقية على أرض الواقع، من خلال وضع جداول زمنية، تم الاتفاق عليها لتطبيقها، ولن تبقى حبرًا على ورق".



بدوره، قال الحموري: "اجتماعنا اليوم لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عمان خلال اللجنة المشتركة بين البلدين، من أجل إعداد جدول زمني، واضح للطرفين لزيادة حجم التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل تكاملي، للمساهمة في تمكين الاقتصاد الفلسطيني، وتسهيل دخول السلع الفلسطينية للأردن والسلع الأردنية لفلسطين، والتسويق المشترك لبضائع البلدين".



من جانبه، قال العسيلي: "نحن شعب واحد في دولتين، ونسعى لتعزيز ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتطبيق استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون الأردن نقطة عبور إلى العمق العربي".









رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تم توقيع عدد من المذكرات لجداول زمنية لتنفيذ اتفاقيات زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي ما بين فلسطين والأردن.وقد وقع الاتفاقيات عن الحكومة الفلسطينة، وزير الاقتصاد خالد العسيلي، وعن الحكومة الأردنية وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، وجاء ذلك اليوم الثلاثاء، بمكتب رئيس الوزراء في رام الله، بحضور السفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي، وطواقم الوزارتين.وقال رئيس الوزراء، عقب توقيع الاتفاقيات: "نحن لا نوقع اتفاقيات فقط بين البلدين، ولكن نحن نترجم إرادات الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، والشعبين الأردني والفلسطيني، على أننا نبقى من أجل القدس ومن أجل الدولة والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ومن أجل رفاهية المملكة الأردنية والحفاظ على أمنها وتعزيز دورها الإقليمي، ودورها فيما يخص القضية الفلسطينية".وأضاف اشتية: "يواجه البلدان تحديات كبرى ومشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية، فالملك كان في قمة الوضوح فيما يتعلق بالمشروع السياسي، الذي يتم الحديث عنه في موضوع حق العودة للاجئين والدولة الفلسطينية".