شؤون فلسطينية

توقيع مذكرات لتنفيذ اتفاقيات زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن

توقيع مذكرات لتنفيذ اتفاقيات زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تم توقيع عدد من المذكرات لجداول زمنية لتنفيذ اتفاقيات زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي ما بين فلسطين والأردن.

وقد وقع الاتفاقيات عن الحكومة الفلسطينة، وزير الاقتصاد خالد العسيلي، وعن الحكومة الأردنية وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، وجاء ذلك اليوم الثلاثاء، بمكتب رئيس الوزراء في رام الله، بحضور السفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي، وطواقم الوزارتين.

وقال رئيس الوزراء، عقب توقيع الاتفاقيات: "نحن لا نوقع اتفاقيات فقط بين البلدين، ولكن نحن نترجم إرادات الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، والشعبين الأردني والفلسطيني، على أننا نبقى من أجل القدس ومن أجل الدولة والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ومن أجل رفاهية المملكة الأردنية والحفاظ على أمنها وتعزيز دورها الإقليمي، ودورها فيما يخص القضية الفلسطينية".

وأضاف اشتية: "يواجه البلدان تحديات كبرى ومشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية، فالملك كان في قمة الوضوح فيما يتعلق بالمشروع السياسي، الذي يتم الحديث عنه في موضوع حق العودة للاجئين والدولة الفلسطينية".

وتابع رئيس الوزراء: "الاتفاقيات التي وقعت اليوم، هي ترجمة حقيقية على أرض الواقع، من خلال وضع جداول زمنية، تم الاتفاق عليها لتطبيقها، ولن تبقى حبرًا على ورق".

بدوره، قال الحموري: "اجتماعنا اليوم لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عمان خلال اللجنة المشتركة بين البلدين، من أجل إعداد جدول زمني، واضح للطرفين لزيادة حجم التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل تكاملي، للمساهمة في تمكين الاقتصاد الفلسطيني، وتسهيل دخول السلع الفلسطينية للأردن والسلع الأردنية لفلسطين، والتسويق المشترك لبضائع البلدين".

من جانبه، قال العسيلي: "نحن شعب واحد في دولتين، ونسعى لتعزيز ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتطبيق استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون الأردن نقطة عبور إلى العمق العربي".


أخبار ذات صلة

انتخاب دولة فلسطين رئيسا للجنة الفنية لمركز (الاسكوا) للتكنولوجيا

انتخاب دولة فلسطين رئيسا للجنة الفنية لمركز (الاسكوا) للتكنولوجيا

الأحمد: الرئيس وقّع على تشكيل لجنة لوضع آليات وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

الأحمد: الرئيس وقّع على تشكيل لجنة لوضع آليات وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

الرئيس يصدر قراراً بترقية 34 قاضيا

الرئيس يصدر قراراً بترقية 34 قاضيا

غدا.. صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة عبر فروع البريد

غدا.. صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة عبر فروع البريد

الخارجية والمغتربين: شعبنا ليس بحاجة لموافقات نتنياهو للبناء على أرض وطنه

الخارجية والمغتربين: شعبنا ليس بحاجة لموافقات نتنياهو للبناء على أرض وطنه

اللواء أبو بكر يُدين ملاحقة الاحتلال للمحامين العاملين في مؤسسات الأسرى

اللواء أبو بكر يُدين ملاحقة الاحتلال للمحامين العاملين في مؤسسات الأسرى

فلسطين والأردن يؤكدان على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لرفع التبادل التجاري

فلسطين والأردن يؤكدان على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لرفع التبادل التجاري

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر الهاتف بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر الهاتف بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

انتخاب دولة فلسطين رئيسا للجنة الفنية لمركز (الاسكوا) للتكنولوجيا

انتخاب دولة فلسطين رئيسا للجنة الفنية لمركز (الاسكوا) للتكنولوجيا

الرئيس يصدر قراراً بترقية 34 قاضيا

الرئيس يصدر قراراً بترقية 34 قاضيا

توقيع مذكرات لتنفيذ اتفاقيات زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن

توقيع مذكرات لتنفيذ اتفاقيات زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن

غدا.. صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة عبر فروع البريد

غدا.. صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة عبر فروع البريد

الخارجية والمغتربين: شعبنا ليس بحاجة لموافقات نتنياهو للبناء على أرض وطنه

الخارجية والمغتربين: شعبنا ليس بحاجة لموافقات نتنياهو للبناء على أرض وطنه

اللواء أبو بكر يُدين ملاحقة الاحتلال للمحامين العاملين في مؤسسات الأسرى

اللواء أبو بكر يُدين ملاحقة الاحتلال للمحامين العاملين في مؤسسات الأسرى

فلسطين والأردن يؤكدان على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لرفع التبادل التجاري

فلسطين والأردن يؤكدان على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لرفع التبادل التجاري

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر الهاتف بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر الهاتف بالخليل

منوعات

عادل إمام بخير .. وهذا سر انتشار شائعة وفاته

عادل إمام بخير .. وهذا سر انتشار شائعة وفاته

نداء شرارة تبهر الجمهور بغنائها &#34;حبيبي ولا على بالو&#34; لعمرو دياب

نداء شرارة تبهر الجمهور بغنائها "حبيبي ولا على بالو" لعمرو دياب

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ&#34;الحب الحقيقي&#34;؟

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ"الحب الحقيقي"؟

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من &#34;أبو العروسة&#34;

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من "أبو العروسة"

شاهد.. دنيا سمير غانم تقلد أحلام وأصالة

شاهد.. دنيا سمير غانم تقلد أحلام وأصالة

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

عربي

وسط إجراءات أمنية.. إطلاق سراح عمر البشير لساعات

وسط إجراءات أمنية.. إطلاق سراح عمر البشير لساعات

صحيفة: ممتلكات أسطورية لمقربين من الرئيس المعزول عمر البشير

صحيفة: ممتلكات أسطورية لمقربين من الرئيس المعزول عمر البشير

السعودية تستحدث وظيفة &#34;كاتب عدل&#34; للنساء

السعودية تستحدث وظيفة "كاتب عدل" للنساء

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)