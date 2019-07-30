غدا.. صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة عبر فروع البريد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة، غداً الأربعاء.
واكدت الوزارة في تصريح لها، أن عملية صرف المخصصات، سيكون عبر كافة فروع البريد في محافظات قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة، غداً الأربعاء.
واكدت الوزارة في تصريح لها، أن عملية صرف المخصصات، سيكون عبر كافة فروع البريد في محافظات قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
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