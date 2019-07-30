وسط إجراءات أمنية.. إطلاق سراح عمر البشير لساعات

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (روسيا اليوم): إن الجهات المعنية، سمحت للرئيس المعزول عمر البشير، بحضور جنازة والدته، وسط إجراءات أمنية مشددة.



وأوضحت القناة، أن عملية الدفن، تمت مساء أمس الاثنين عند الساعة 23:00 بتوقيت الخرطوم، دون السماح لوسائل الإعلام بتصوير الحدث.



وتوفيت الحاجة هدية محمد الزين، والدة الرئيس السوداني المعزول، في مستشفى السلاح الطبي، بعد معاناة طويلة مع المرض.



وطلبت والدة البشير في أيامها الأخيرة، من المجلس العسكري زيارة ابنها في محبسه، ولكنها لم تتمكن من ذلك.



ويواجه البشير جملة من الاتهامات، تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ، ورفضت النيابة السودانية، في حزيران/ يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير، نفي الاتهامات عن موكلها.