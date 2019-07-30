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صحيفة: ممتلكات أسطورية لمقربين من الرئيس المعزول عمر البشير

صحيفة: ممتلكات أسطورية لمقربين من الرئيس المعزول عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الانتباهة) السودانية: إن مقربين من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، منهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال، لديهم ممتلكات أسطورية.

وكشفت الصحيفة السودانية عن مسؤولين سابقين ورجال أعمال يمتلكون 88 قطعة أرض بالعاصمة الخرطوم، وأكد رجال الأعمال، أن قطع الأرض المميزة، أعطيت لهم بالتقسيط.

وأوضحت الصحيفة، أن رجل أعمال آخر مقرب من البشير، يمتلك 36 قطعة أرض، مشيرةً إلى أن قانونيين أبدوا اعتراضهم على "الأسباب التي جعلت التحري مع رموز النظام البائد بيد وكلاء النيابة، ولماذا لا تتحرى الشرطة معهم باعتبارهم متهمين عاديين"، على حد تعبيرهم.

ووفقاً لصحيفة (الشروق) السودانية، يحاكم البشيرفي تهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام، عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.

ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة في وسط الخرطوم، وكانت محكمة الخرطوم شمال، قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.

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