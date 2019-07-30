فلسطين والأردن يؤكدان على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لرفع التبادل التجاري

جاء ذلك، خلال اجتماع تم خلاله مناقشة خطة عمل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، والجدول الزمني لتنفيذها.وشدد الوزيران خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، بحضور سفير الأردن لدى فلسطين، محمد أبو وندي، على جهود الحكومتين لتوفير البيئة المحفزة، وتذليل كافة العقبات التي تعترض عمل القطاع الخاص الفلسطيني والأردني، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.من جانبه، قال الحموري: إن الحكومتين الفلسطينية والأردنية لا تتاجران، بل توفران الأرضية التي تمكن القطاع الخاص من الشراء والبيع وعقد الصفات المتبادلة، لافتاً إلى أن "أهمية العلاقة الاقتصادية مع فلسطين ليست أهمية مالية، فعلى الرغم من تشجيع رجال الأعمال على التواصل، إلا أن الأهمية استراتيجية، تسمو على أي مال".