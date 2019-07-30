روسيا تُزود الهند بألف صاروخ مضاد للطائرات

رام الله - دنيا الوطن

قالت الخدمة الصحفية لهيئة التعاون العسكري التقني الروسية: إن روسيا ستزود الهند بحوالي ألف صاروخ مضاد للطائرات، متعدد المهام لصالح سلاح الجو الهندي.





مقاتلات سوخوي (سو- 30 إم كي أي) من سلاح الجو الهندي.



الجدير بالذكر، أن مكتب تصميم طائرات (سوخوي) يعمل في مشروع إنشاء النموذج الجديد من طائرة (سو- 30) بصورة مشتركة مع شركة (إيركوت) التي تصنع مقاتلات (سو- 30 إس إم)، وسيتم اختبار النموذج الجديد في الجو في عام 2020.



وأوضحت الهيئة، أنه تم توقيع عقود كبيرة لتوريد صواريخ مضادة للطائرات، تشمل توريد حوالي 1000 صاروخ متعدد المهام، وفق (روسيا اليوم).وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (آني) نقلاً عن مصدر في الحكومة الهندية، أن دلهي وموسكو قد أبرمتا اتفاقية حول شراء صواريخ جو- جو من طراز (آر- 27) لتسليح