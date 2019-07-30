الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر الهاتف بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الشرطة اليوم، ملابسات جريمة تهديد وابتزاز أخلاقي عبر الهاتف، طالت إحدى السيدات في الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تلقتها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة من إحدى السيدات، مفادها قيام شخص مجهول بالاتصال بها وابتزازها أخلاقياً مقابل عدم نشر صورها الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الإلكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل.



وأضافت بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية، تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه، وضبط الهاتف المستخدم بجريمة الابتزاز والتحرز عليه أصولاً.



وأكدت، توقيف المشتبه به، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.