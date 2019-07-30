شؤون فلسطينية

الخارجية: صمود العيسوية والطفل عليان يُحاصر الاحتلال ويفضح استخفافه بالقانون الدولي

الخارجية: صمود العيسوية والطفل عليان يُحاصر الاحتلال ويفضح استخفافه بالقانون الدولي
الطفل المقدسي عليان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن إقدام سلطات الاحتلال على استدعاء الطفل المقدسي محمد ربيع عليان (4 سنوات) من بلدة العيسوية؛ للتحقيق بحجة إلقائه للحجارة، تجاوز لجميع الخطوط الحمراء وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية للطفل، واستخفاف بالإدانات الدولية التي تطالب بوقف مسلسل الجرائم بحق أبناء شعبنا عامة، وبحق الطفولة الفلسطينية خاصة.

ورأت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن استدعاء الطفل عليان، تصعيد خطير في إجراءات الاحتلال التعسفية، وتنكيله المتواصل بحق أهلنا في العيسوية، الذين يتعرضون منذ أشهر طويلة لحملة قمع وتضييق شرسة، تهدف إلى كسر معنوياتهم وإرادتهم، ودفعهم لترك بلدتهم ومنازلهم.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تشكل حلقة من حلقات المخطط الإسرائيلي الاستعماري الهادف إلى أسرلة وتهويد القدس الشرقية المحتلة، ومقدساتها، وأحيائها المختلفة، ومحاصرة التواجد الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وجددت الخارجية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على العيسوية بأطفالها ونسائها وشيوخها، وحيت صمود المواطنين المقدسيين، بمن فيهم أهلنا في العيسوية، وتمسكهم بحقهم السياسي والإنساني في البقاء على أرض وطنهم وفي مدينتهم وأحيائهم، وتحيي في ذات الوقت الوقفة الشعبية الشجاعة لأبناء شعبنا في الدفاع عن الطفل، والتضامن معه في وجه الجلادين الإسرائيليين.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات القانونية والإنسانية الأممية المختصة، بما فيها المنظمات المعنية بحقوق الطفل، بإعلاء صوتها في وجه هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، كما طالبت مجلس الأمن الدولي، بسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا، ودعت الجنائية الدولية للتحرك السريع والتحقيق في جرائم الاحتلال.

أخبار ذات صلة

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر الهاتف بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر الهاتف بالخليل

الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغزة تستضيف جلسة مداولات حكومية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغزة تستضيف جلسة مداولات حكومية

عشراوي: قرار &#34;الفدرالية الكندية&#34; يجب أن يُشكل قاعدة قانونية لتعامل الدول مع إسرائيل

عشراوي: قرار "الفدرالية الكندية" يجب أن يُشكل قاعدة قانونية لتعامل الدول مع إسرائيل

قيادي بـ&#34;الديمقراطية&#34;: اللقاء مع وزير العمل اللبناني مرهون بإعلانه وقف إجراءاته

قيادي بـ"الديمقراطية": اللقاء مع وزير العمل اللبناني مرهون بإعلانه وقف إجراءاته

قيادي بفتح: قرارات الرئيس عباس حظيت باجماع وطني

قيادي بفتح: قرارات الرئيس عباس حظيت باجماع وطني

وزير القدس: الاحتلال يُضيّق الخناق على المقدسيين ويفرض سياسة الأمر

وزير القدس: الاحتلال يُضيّق الخناق على المقدسيين ويفرض سياسة الأمر

قوات الاحتلال تُشرّد أربع عائلات بعد هدم مساكنها في خربة الرأس الأحمر

قوات الاحتلال تُشرّد أربع عائلات بعد هدم مساكنها في خربة الرأس الأحمر

انضمام 19 أسيراً في سجني (النقب) و(ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام

انضمام 19 أسيراً في سجني (النقب) و(ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

الخارجية: صمود العيسوية والطفل عليان يُحاصر الاحتلال ويفضح استخفافه بالقانون الدولي

الخارجية: صمود العيسوية والطفل عليان يُحاصر الاحتلال ويفضح استخفافه بالقانون الدولي

عشراوي: قرار &#34;الفدرالية الكندية&#34; يجب أن يُشكل قاعدة قانونية لتعامل الدول مع إسرائيل

عشراوي: قرار "الفدرالية الكندية" يجب أن يُشكل قاعدة قانونية لتعامل الدول مع إسرائيل

قيادي بـ&#34;الديمقراطية&#34;: اللقاء مع وزير العمل اللبناني مرهون بإعلانه وقف إجراءاته

قيادي بـ"الديمقراطية": اللقاء مع وزير العمل اللبناني مرهون بإعلانه وقف إجراءاته

وزير القدس: الاحتلال يُضيّق الخناق على المقدسيين ويفرض سياسة الأمر

وزير القدس: الاحتلال يُضيّق الخناق على المقدسيين ويفرض سياسة الأمر

قوات الاحتلال تُشرّد أربع عائلات بعد هدم مساكنها في خربة الرأس الأحمر

قوات الاحتلال تُشرّد أربع عائلات بعد هدم مساكنها في خربة الرأس الأحمر

انضمام 19 أسيراً في سجني (النقب) و(ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام

انضمام 19 أسيراً في سجني (النقب) و(ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام

الغول: حماس تُعيد ترتيب البلديات والمؤسسات بالقطاع لإحكام سيطرتها عليه بشكل كامل

الغول: حماس تُعيد ترتيب البلديات والمؤسسات بالقطاع لإحكام سيطرتها عليه بشكل كامل

البرغوثي: مؤتمر الاشتراكية الدولية يُعقد خصيصاً لدعم نضال شعبنا العادل

البرغوثي: مؤتمر الاشتراكية الدولية يُعقد خصيصاً لدعم نضال شعبنا العادل

منوعات

عادل إمام بخير .. وهذا سر انتشار شائعة وفاته

عادل إمام بخير .. وهذا سر انتشار شائعة وفاته

نداء شرارة تبهر الجمهور بغنائها &#34;حبيبي ولا على بالو&#34; لعمرو دياب

نداء شرارة تبهر الجمهور بغنائها "حبيبي ولا على بالو" لعمرو دياب

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ&#34;الحب الحقيقي&#34;؟

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ"الحب الحقيقي"؟

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من &#34;أبو العروسة&#34;

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من "أبو العروسة"

شاهد.. دنيا سمير غانم تقلد أحلام وأصالة

شاهد.. دنيا سمير غانم تقلد أحلام وأصالة

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

عربي

السعودية تستحدث وظيفة &#34;كاتب عدل&#34; للنساء

السعودية تستحدث وظيفة "كاتب عدل" للنساء

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)

الشيوخ الأمريكي يفشل بكسر فيتو ترامب بشأن السعودية والإمارات

الشيوخ الأمريكي يفشل بكسر فيتو ترامب بشأن السعودية والإمارات

العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدوة تجاه الجزائر

العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدوة تجاه الجزائر