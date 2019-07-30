الإعدام لعمدة طهران السابق في قضية قتل زوجته





واعترف محمد علي نجفي، الذي سلم نفسه لشرطة طهران في 28 أيار/ مايو الماضي، بقتل زوجته ميترا استاد، متهماً إياها بكشف أسراره الشخصية، وفق (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة، قضت بإعدام عمدة طهران السابق، محمد علي نجفي، بتهمة قتل زوجته.وأنهت المحكمة في طهران، أمس الاثنين، الجلسة الثالثة من محاكمة نجفي، وسط إصرار من عائلة المجني عليها، ميترا استاد، على إعدامه شنقاً.ويعد محمد علي نجفي من الشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، وانتخب عمدة للعاصمة طهران، في آب/ أغسطس عام 2017، وقدم استقالته من المنصب في نيسان/ أبريل 2018، عازياً ذلك لأسباب صحية.