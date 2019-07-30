شؤون فلسطينية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغزة تستضيف جلسة مداولات حكومية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغزة تستضيف جلسة مداولات حكومية
رام الله - دنيا الوطن
قال المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: إنه عُقد اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مدينة غزة، جلسة المداولات الحكومية الدورية، وقد بدأت الجلسة باستعراض من وزارة الداخلية والأمن الوطني للوضع الأمني العام، وجهودها في حفظ أمن وسلامة المجتمع.

 كما استمع المجلس لعدد من التقارير المقدمة من الوزارات، ومنها: تقرير من وزارة الأوقاف حول موسم الحج لهذا العام، وأوضاع حجاج البعثة الفلسطينية بعد اكتمال وصول جميع الحجاج للمملكة العربية السعودية، والانتهاء من إجراءات تسكينهم، وجرى التواصل مع رئيس بعثة الحج وكيل وزارة الأوقاف، والاطمئنان منه على سلامة الحجاج بعد الحريق الذي اندلع في غرفة كهرباء أحد مقرات سكن البعثة.

واطلع المجلس على تقرير مقدم من اللجنة الحكومية المكلفة بإتمام عملية دمج المؤسسات الحكومية، وقدمت وزارة الصحة تقريراً حول قراراتها المتخذة مؤخراً لتحسين المنظومة الإدارية داخل الوزارة، وإجراءاتها لتجويد الخدمات الصحية المقدمة للجمهور، كما قدمت وزارة التربية والتعليم، تقريراً حول نتائج الثانوية العامة.

واستمع المجلس لمخرجات اجتماع لجنة تشغيل العمال والخريجين، واعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة، كما إطلع على التقارير المقدمة من المكتب الإعلامي الحكومي حول ردود الفعل على آلية صرف الرواتب الجديدة، والمشهد الحكومي الأسبوعي، والتوصيات المرفقة بالخصوص.

وأكد المجلس اهتمامه بقطاع الشباب والطفولة، مشيداً في هذا السياق، بإطلاق وزارة الشباب والرياضة المخيمات الصيفية لهذا العام تحت شعار (مخيمات القدس 2019)، بعد توقفها لسنوات، حيث افتتحت الوزارة 70 مخيماً صيفياً بتمويل حكومي ذاتي.

وصادق المجلس على صرف مبلغ مالي لصالح وزارة التنمية الاجتماعية على بند المساعدات، لإغاثة الأسر الأشد فقراً ذات الاحتياجات الطارئة، كما أقر المجلس الإجراءات الموصى بها من سلطة الطاقة، بحق المعتدين على شبكة الكهرباء، كما أقر المجلس صرف المساعدات الشهرية لصالح جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار.

أخبار ذات صلة

الخارجية: صمود العيسوية والطفل عليان يُحاصر الاحتلال ويفضح استخفافه بالقانون الدولي

الخارجية: صمود العيسوية والطفل عليان يُحاصر الاحتلال ويفضح استخفافه بالقانون الدولي

عشراوي: قرار &#34;الفدرالية الكندية&#34; يجب أن يُشكل قاعدة قانونية لتعامل الدول مع إسرائيل

عشراوي: قرار "الفدرالية الكندية" يجب أن يُشكل قاعدة قانونية لتعامل الدول مع إسرائيل

قيادي بـ&#34;الديمقراطية&#34;: اللقاء مع وزير العمل اللبناني مرهون بإعلانه وقف إجراءاته

قيادي بـ"الديمقراطية": اللقاء مع وزير العمل اللبناني مرهون بإعلانه وقف إجراءاته

قيادي بفتح: قرارات الرئيس عباس حظيت باجماع وطني

قيادي بفتح: قرارات الرئيس عباس حظيت باجماع وطني

وزير القدس: الاحتلال يُضيّق الخناق على المقدسيين ويفرض سياسة الأمر

وزير القدس: الاحتلال يُضيّق الخناق على المقدسيين ويفرض سياسة الأمر

قوات الاحتلال تُشرّد أربع عائلات بعد هدم مساكنها في خربة الرأس الأحمر

قوات الاحتلال تُشرّد أربع عائلات بعد هدم مساكنها في خربة الرأس الأحمر

انضمام 19 أسيراً في سجني (النقب) و(ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام

انضمام 19 أسيراً في سجني (النقب) و(ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام

وزير فلسطيني: تعيين رئيس لبلدية غزة سيؤثر على المشاريع المقدمة للهيئات المحلية

وزير فلسطيني: تعيين رئيس لبلدية غزة سيؤثر على المشاريع المقدمة للهيئات المحلية

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

الخارجية: صمود العيسوية والطفل عليان يُحاصر الاحتلال ويفضح استخفافه بالقانون الدولي

الخارجية: صمود العيسوية والطفل عليان يُحاصر الاحتلال ويفضح استخفافه بالقانون الدولي

عشراوي: قرار &#34;الفدرالية الكندية&#34; يجب أن يُشكل قاعدة قانونية لتعامل الدول مع إسرائيل

عشراوي: قرار "الفدرالية الكندية" يجب أن يُشكل قاعدة قانونية لتعامل الدول مع إسرائيل

قيادي بـ&#34;الديمقراطية&#34;: اللقاء مع وزير العمل اللبناني مرهون بإعلانه وقف إجراءاته

قيادي بـ"الديمقراطية": اللقاء مع وزير العمل اللبناني مرهون بإعلانه وقف إجراءاته

وزير القدس: الاحتلال يُضيّق الخناق على المقدسيين ويفرض سياسة الأمر

وزير القدس: الاحتلال يُضيّق الخناق على المقدسيين ويفرض سياسة الأمر

قوات الاحتلال تُشرّد أربع عائلات بعد هدم مساكنها في خربة الرأس الأحمر

قوات الاحتلال تُشرّد أربع عائلات بعد هدم مساكنها في خربة الرأس الأحمر

انضمام 19 أسيراً في سجني (النقب) و(ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام

انضمام 19 أسيراً في سجني (النقب) و(ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام

الغول: حماس تُعيد ترتيب البلديات والمؤسسات بالقطاع لإحكام سيطرتها عليه بشكل كامل

الغول: حماس تُعيد ترتيب البلديات والمؤسسات بالقطاع لإحكام سيطرتها عليه بشكل كامل

البرغوثي: مؤتمر الاشتراكية الدولية يُعقد خصيصاً لدعم نضال شعبنا العادل

البرغوثي: مؤتمر الاشتراكية الدولية يُعقد خصيصاً لدعم نضال شعبنا العادل

منوعات

عادل إمام بخير .. وهذا سر انتشار شائعة وفاته

عادل إمام بخير .. وهذا سر انتشار شائعة وفاته

نداء شرارة تبهر الجمهور بغنائها &#34;حبيبي ولا على بالو&#34; لعمرو دياب

نداء شرارة تبهر الجمهور بغنائها "حبيبي ولا على بالو" لعمرو دياب

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ&#34;الحب الحقيقي&#34;؟

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ"الحب الحقيقي"؟

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من &#34;أبو العروسة&#34;

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من "أبو العروسة"

شاهد.. دنيا سمير غانم تقلد أحلام وأصالة

شاهد.. دنيا سمير غانم تقلد أحلام وأصالة

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

عربي

السعودية تستحدث وظيفة &#34;كاتب عدل&#34; للنساء

السعودية تستحدث وظيفة "كاتب عدل" للنساء

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)

الشيوخ الأمريكي يفشل بكسر فيتو ترامب بشأن السعودية والإمارات

الشيوخ الأمريكي يفشل بكسر فيتو ترامب بشأن السعودية والإمارات

العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدوة تجاه الجزائر

العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدوة تجاه الجزائر