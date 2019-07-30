دولي

شاهد: ملك ماليزيا الجديد يتربع على العرش

شاهد: ملك ماليزيا الجديد يتربع على العرش
رام الله - دنيا الوطن
جرت في القصر الوطني بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الثلاثاء، مراسم تنصيب السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه؛ ليكون الملك الماليزي الـ 16.

وتم تعيين السلطان عبدالله ملكا لماليزيا لمدة 5 سنوات، اعتباراً من 31 كانون الثاني/ يناير الماضي في اجتماع الملوك والسلاطين الـ 251.

وجاء تعيينه، خلفاً للملك السلطان محمد الخامس، الذي استقال من منصبه يوم 6 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد توليه المنصب في 13 ديسمبر 2016.

وحضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مراسم التنصيب، وقال في تغريدة له عبر حسابه على (تويتر): "سررت اليوم بحضور مراسم تنصيب صديقي العزيز عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملكا لماليزيا.. تمنياتي له بالتوفيق والنجاح في خدمة بلده وشعبه".

وتتكون ماليزيا من 14 ولاية، 9 منها سلطنات وراثية، و5 أخرى حكام الولايات، ويتناوب السلاطين الـ 9 للولايات هذا المنصب بانتخابات تُجرى خلال اجتماع الملوك والسلاطين.

ولد السلطان عبد الله يوم 30 تموز/ يوليو 1959 في قصر مانجو تونجال، بمدينة بيكان من ولاية بهانج الماليزية.

وتلقى تعليمه المبكر في مدرسة كليفورد بمدينة كوالا ليبيس عام 1965، ثم مدرسة أحمد الابتدائية الوطنية في مدينة بيكان (1966-1969)، ومدرسة سانت توماس الوطنية الابتدائية، كوانتان ومدرسة سانت توماس الوطنية الثانوية (1970-1974).

وأكمل دراسـته في مدرسة الدنهام، إلستري، هيرتفوردشاير، في المملكة المتحدة، وكلية ديفيس في لندن (1975-1977)، قبل مواصلة دراسته في الكلية العسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست بالمملكة المتحدة (1978-1979) وكلية ورشستر وكوين إليزابيث في المملكة المتحدة (1980-1981).

 

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