عشراوي: قرار "الفدرالية الكندية" يجب أن يُشكل قاعدة قانونية لتعامل الدول مع إسرائيل

حنان عشراوي

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، بقرار المحكمة الفدرالية في كندا، بمنع وضع علامة "صنع في إسرائيل" على نوعين من منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.



وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "نقدر هذا الموقف الشجاع والمبدئي، الذي يقف إلى جانب الحق والعدالة، ويتماشى مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334".



وتابعت: "لقد وجه قاضي المحكمة الفدرالية رسالة قوية ومهمة للمجتمع الدولي مفادها: أن الدول ملزمة باحترام وتطبيق القانون الدولي والدولي الإنساني، وأن الوضع القانوني للمستوطنات ومنتجاتها واضح، وأنها غير شرعية، وقائمة بقوة الاحتلال، وأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة لا لبس فيه، كما أنه أكد بقراره على حق المستهلك الكندي في معرفة مكان صنع المنتجات لاختيار شرائها من عدمه".



وأشارت إلى أن إسرائيل تقود حملة عالمية مبرمجة لتشريع الاستيطان، وتجريم المقاطعة، وتربط أي نقد لإسرائيل باللاسامية للتنصل من أي نوع من المساءلة أو المحاسبة.



وحثت عشراوي في ختام بيانها، المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن يظهر الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل وأن يتصرف وفقًا لمبادئه وسياساته المعلنة، المستندة إلى القانون الدولي، والدولي الإنساني، تمهيداً لإزالة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.