الحية: على السلطة الفلسطينية إطلاق يد المقاومة بالضفة رداً على جرائم الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دعا خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى إطلاق يد المقاومة الفلسطينية في الضفة؛ رداً على جرائم الاحتلال وانتهاكاته في القدس.



وطالب الحية خلال جلسة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس، السلطة برفع يدها عن المقاومة، التي هي الرد الحقيقي لمقاومة الاحتلال ومواجهته، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الإلكتروني.



وقال: "لتُطلق يد المقاومة الشعبية والسلمية والمسلحة في مواجهة الاحتلال؛ فهي الرد الطبيعي على جرائمه".



ودعا الحية، الكل الوطني، إلى الرد العملي على جرائم الاحتلال عبر تحقيق وحدة وطنية وحالة وطنية عامة؛ لمواجهة كل التحديات، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هذه دعوة للجميع للذهاب نحو تحقيق وحدة وطنية.



وندد بموقف الإدارة الأمريكية، الذي حال دون صدور بيان من مجلس الأمن، يندد بفعل الاحتلال بهدم البيوت في حي وادي الحمص بالقدس المحتلة.



ولفت الحية إلى أن هذا يقتضي مخاطبة البرلمانات الدولية والجهات المعنية، بأن فعل الإدارة الأمريكية هذا إنما يصادر القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، الذي يعتبر الأرض الفلسطينية والقدس، تحت الاحتلال، فكيف للاحتلال، أن يقرر القفز عن القرارات الدولية؟