قيادي بفتح: قرارات الرئيس عباس حظيت باجماع وطني

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر حركة فتح/ إقليم رفح، الدكتور جلال شيخ العيد، أن قرارات الرئيس محمود عباس الأخيرة؛ بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، مبينا أن قرارات الرئيس حظيت باجماع وطني.وقال شيخ العيد: إنه هذه المرحلة تتطلب من حركة حماس، أن تعمل مع القيادة الفلسطينية؛ من أجل انجاز المصالحة الوطنية وفق اتفاق 2017، الذي رعته القاهرة.وفي سياق مدينة رفح، قال شيخ العيد: إنه حركته ابتداء من أمس الإثنين باشرت بتكريم المتفوقين من أبناء محافظة رفح الحاصلين على 90% فما فوق من خلال زيارات ميدانية للمناطق التنظيمية.وأوضح أن التكريم يحمل في طياته معاني كثيرة أهمها على الإطلاق تكريم المتفوقين والثناء على أولياء أمورهم الذين أخدوا بأيديهم الى أن وصلوا الى أعلى المراتب التى حصدوا من خلالها ثمرة التفوق.اوأشار إلى أن الرئيس محمود عباس وفي هذه الظروف الصعبة والاستثنائية يبارك تفوق أبناءه، ويقول لهم بورك جهدكم وبوركت تربيتكم وهنيئا لكم ما حصدتم.