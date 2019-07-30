وزير القدس: الاحتلال يُضيّق الخناق على المقدسيين ويفرض سياسة الأمر



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن اللجنة القانونية التي شكلت بإيعاز من دولة رئيس الوزراء، لمتابعة وتوثيق جريمة هدم مباني المواطنين في وادي الحمص، بدأت عملها منذ الشروع بعملية الهدم في الحي، لافتاً إلى أنه سيتم تقديمها للمحافل الدولية؛ لفضح جرائم الاحتلال، وتعرية الرواية الإسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، وتستهتر بالحقوق الفلسطينية.



وقال الهدمي: إن اللقاء الذي جرى بالأمس مع سفير المملكة المغربية لدى فلسطين، جاء للاطلاع على آخر التطورات، خاصة في القدس، والمضي قدما في برنامج عنقود العاصمة التنموي، بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء، مشيداً بالدور المغربي في دعم القضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، أن حملة الاعتقالات التي يشنها الاحتلال ضد المقدسيين، خاصة في العيسوية، تأتي في إطار تضييق الخناق عليهم، وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، مشيراً إلى أن ما جرى من هدم في وادي الحمص في القدس المحتلة، هو جزء من هذا المخطط.