شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُشرّد أربع عائلات بعد هدم مساكنها في خربة الرأس الأحمر

قوات الاحتلال تُشرّد أربع عائلات بعد هدم مساكنها في خربة الرأس الأحمر
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شرّدت قوات الاحتلال، صباح اليوم، أربع عائلات بعد هدم مساكنها في خربة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط في شؤون الاستيطان، عارف دراغمة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن قوات الاحتلال معززة بجرافتين، هدمت صباح اليوم، أربع خيم وعدداً من المنشآت وحظائر الأغنام، وقامت بمصادرتها.

في السياق، أكد رئيس هيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، أن الاحتلال ينتهج سياسية تهجير المواطنين القسري في الأغوار الشمالية لإقامة المشاريع الاستيطانية.

وقال عساف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن أراضي خربة (الرأس الأحمر) في الأغوار الشمالية التي اقتحمتها قوات الاحتلال صباح اليوم، يشكل هدفاً مباشراً للاحتلال لإحلال المستوطنين مكان المواطنين، رغم 
أن أراضي الخربة مسجلة في "الطابو" وليست أراضي وقف أو عسكرية.

واعتبر منع المواطنين في الأغوار من البناء، ونقل المياه والزراعة عقاباً جماعياً، مشيراً إلى أن التدريبات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال، مخطط عنصري يهدف إلى التطهير العرقي.

ودعا عساف الهيئات المحلية وفصائل العمل الوطني والمؤسسات المحلية في الأغوار الشمالية إلى القيام بواجباتها تجاه المواطنين، مؤكداً أن الهيئة قامت ببناء خيام المواطنين أكثر من مرة بعد هدمها، إضافة إلى تقديم بعض الخدمات مثل خطوط المياه والكهرباء والتأمين الصحي.

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