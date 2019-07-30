شؤون فلسطينية

انضمام 19 أسيراً في سجني (النقب) و(ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام

انضمام 19 أسيراً في سجني (النقب) و(ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
انضم 19 أسيراً، اليوم في سجني (النقب) و(ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام، تضامناً وإسناداً لعشرة أسرى إداريين في إضرابهم رفضاً لسياسة اعتقالهم الإداري، ليصبح بذلك عدد المضربين 30 أسيراً بعد انضمام أسير آخر من قطاع غزة للإضراب.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن محاولات الوصول لاتفاق بين مصلحة سجون الاحتلال والأسرى فشلت، بعد تعنت الاحتلال وإصراره على تمديد الاعتقال الإداري للأسير محمد نضال أبو عكر لأربعة أشهر أخرى الأمر الذي قوبل بالرفض.

من جهة ثانية، اعتبر عبد ربه قيام سلطات الاحتلال، بتسليم الطفل المقدسي محمد ربيع عليان (4 سنوات) من العيسوية استدعاء للتحقيق معه أمراً مستهجناً، ويعبر عن حقد الاحتلال وإجرامه، مؤكداً في السياق، أن الهيئة ستتابع عبر المسار القانوني هذه القضية.

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