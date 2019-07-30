شؤون فلسطينية

وزير فلسطيني: تعيين رئيس لبلدية غزة سيؤثر على المشاريع المقدمة للهيئات المحلية

وزير فلسطيني: تعيين رئيس لبلدية غزة سيؤثر على المشاريع المقدمة للهيئات المحلية
بلدية غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح: إن ما أقدمت عليه حركة حماس، بتعيين رئيس بلدية في غزة دون الرجوع إلى الشعب، هو تكريس لسياسة الأمر الواقع، وانتهاك للحياة الديمقراطية.

وأضاف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: أن الوزارة طالبت بإجراء انتخابات للبلديات في المحافظات الجنوبية، لأن شعبنا من حقه أن يمارس العملية الانتخابية، وأن يختار من يمثله في الهيئات والبلديات في أجواء من الحياة الديمقراطية، كما هي في باقي محافظات الوطن.

وأشار الصالح إلى أن هذا التعيين، سيكون له تأثير سلبي على المشاريع التي ستقدم لرؤساء الهيئات المحلية التي توزع من خلال صندوق البلديات في كل المحافظات، وإذا ما كان هناك موقف آخر سيتم دراسة الأمر، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

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