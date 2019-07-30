الغول: حماس تُعيد ترتيب البلديات والمؤسسات بالقطاع لإحكام سيطرتها عليه بشكل كامل



وقال الغول في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن هذه الخطوة هي إعادة ترتيب من الحركة بصورة غير ديمقراطية للبلديات والمؤسسات في قطاع غزة لإحكام سيطرتها عليها بشكل كامل.



وشدّد على ضرورة انتخاب كل الهيئات بشكل ديمقراطي، تعكس إرادة المواطنين باختيار من يقودهم ويمثلهم سواءً أكانت انتخابات بلدية أو سياسية حتى لا تتكرر الفئوية والفصيل الواحد الذي يتمثل بحركة حماس في التحكم بشؤون المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، كايد الغول: إن تعيين حركة حماس، رئيساً جديداً لبلدية غزة، يتنافى مع المطلب السياسي والمجتمعي، الذي يدعو للانتخابات البلدية، واختيار المواطنين لمن يمثلهم بصورة ديمقراطية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس قناعة بأن الجهود المبذولة مع حركة حماس لإنهاء الانقسام لم تجدِ ثمارها.