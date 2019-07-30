بعد تبرع الإمارات.. أبو حسنة: ننتظر المزيد من الدول العربية خلال الأشهر المقبلة

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خاص دنيا الوطن

أكد عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنه بعد أن تبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة للوكالة بمبلغ 50 مليون دولار، فإنها تنتظر الدعم من العديد من الدول.



وقال أبو حسنة لـ"دنيا الوطن": "كانت دولة الإمارات هي السباقة في التبرع على سنوات طوال، وبالتالي ننتظر خلال الأشهر المقبلة بأن تتبرع الدول العربية لوكالة (أونروا)".



وفي السياق، أشار أبو حسنة إلى أنه في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون، فإن الوكالة تقدم خدمات لخمسة ملايين ونصف ملسون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة وسوريا ولبنان، مؤكداً أن المطلوب هو استمرار دعم ميزانية الوكالة.



وأوضح الناطق باسم (أونروا)، أن هناك مؤتمراً للتعهدات، سيعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد شهرين، حول تمويل (أونروا)، كما أن هناك موضوع التجديد لولاية الوكالة في شهر أيلول/ سبتمر المقبل.