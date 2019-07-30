حزب التحرير: قرار رفع سن الزواج للمرأة لـ 18 عامًا يُشجّع على الفساد

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رام الله - دنيا الوطن

اعترض حزب التحرير في فلسطين، على تصريحات رئيس الوزراء، محمد اشتية، التي تعهد من خلالها؛ بإقرار قانون لرفع سن الزواج للمرأة الفلسطينية إلى 18 عامًا.



وقال حزب التحرير في بيان صحفي، نشره عبر موقعه الإلكتروني: إن "حرص المؤسسات النسوية والسلطة على رفع سن الزواج للمرأة إلى 18 عامًا ليس غايته قطعًا مصلحة المرأة المسلمة، ولا الحرص عليها، وعلى الأسرة، بل مرده إلى تلبية أوامر الغرب في حربه على المرأة المسلمة من أجل إيجاد وتشجيع كل أشكال الفساد في بلاد المسلمين".



وأضاف الحزب، أنه "لو استطاعوا أن يمنعوا الزواج كله لما ترددوا، وهم يتذرعون بالنضج والأهلية للزواج، وهو عذر يكذبه الواقع الفسيولوجي للمرأة، والحقائق الشرعية الصادقة".



وأوضح حزب التحرير، أن تبكير الزواج سُنة، وهو خير للمجتمعات، وعليه يترتب حفظ الفروج والعورات، أما تأخيره فهو فساد وإفساد.



وختم الحزب، بيانه، قائلًا: "أما حرص المؤسسات النسوية والسلطة على تقليد الغرب والسير وراءه شبراً بشبر وذراعاً بذرع فهو الشر العظيم، ففيه تجاوز لشرع الله وأحكم الحاكمين، وفيه نشر للشر والفساد بين العباد".