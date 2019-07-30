شؤون فلسطينية

ملحم يُطالب الجامعات الفلسطينية بالاستجابة لدعوة الحكومة بتحمل مسؤولياتها

ملحم يُطالب الجامعات الفلسطينية بالاستجابة لدعوة الحكومة بتحمل مسؤولياتها
حكومة الدكتور محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
طالب المتحدث باسم الحكومة، الجامعات الفلسطينية بالاستجابة لدعوة الحكومة، لتحمل مسؤولياتها، فيما يتعلق بأقساط الطلبة واحتساب نصفها على أن يتم دفع النصف الثاني منها بعد انتهاء الأزمة المالية للحكومة.

وقال ملحم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إننا أمام تحديات ومعركة كبيرة مع الاحتلال، يسعى من خلالها إلى تمرير بعض المشاريع التصفوية التي تهدف للنيل منا ومن قضيتنا.

وأكد أن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، 
يواصلون الليل بالنها؛ر لتوفير ما يمكن توفيره من أموال في الخزينة لرفع نسبة صرف الرواتب، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك صعوبة الحياة، وتُقاسم الموظفين معاناتهم.

وحول خطط واستراتيجيات الحكومة للانفكاك عن الاحتلال، قال ملحم: إن الحكومة لديها توجهات تنموية عديدة، منها ما يتعلق بالعناقيد الزراعية والصناعية والسياحية، مشيراً إلى أن هناك آلاف الدونمات في الضفة وقطاع غزة، يمكن استصلاحها والاستفادة منها كجزء من الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال 
بالاعتماد على الذات.

وأشار ملحم إلى أن من بين خطط الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، التوجه إلى العمق العربي لزيادة الموارد وتخفيف الأحمال مثل توسيع كمية الاستيراد من الأردن لزيادة كمية الكهرباء التي نستوردها من هناك لتغطية مساحات أوسع داخل 
فلسطين.

وفيما يتعلق بالمدن الصناعية قال ملحم: "نحن أمام ثورة صناعية تنموية داخلية، تتطلب إعادة التشكيل لوضع رؤية تنموية، تأتي في سياق التهيئة لتنفيذ العمل في المدن بتوجيهات من الرئيس".

في سياق آخر، أكد المتحدث باسم الحكومة، على أهمية الانفكاك القضائي عن إسرائيل لأن محاكم الاحتلال تُشرّع جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا، لذا لم يعد مجدياً التوجه لهذا القضاء الذي يشكل ذراعاً قانونياً لحكومة الاحتلال، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من هذه المعطيات، وجّه الرئيس بضرورة محاكمة المجرمين الإسرائيليين أمام المحاكم الفلسطينية، ومتابعتها بالتوازي مع العمل الدبلوماسي أمام المحاكم الدولية.

وفيما يتعلق بحي وادي الحمص، قال ملحم: إن اللجان الفنية التي شُكلت أخذت طريقها للتطبيق العملي، وتستكمل ما قامت به منذ اللحظة الأولى لعملية الهدم، لتقديم كل ما من شأنه مساعدة العائلات التي هُجّرت من بيوتها بعد هدمها من قبل سلطات الاحتلال، وذلك ضمن خطة الحكومة والتي تتضمن مسارين، الأول: من خلال إيوائهم في مساكن جديدة عبر استئجارها، والثاني: إقامة خيام على أنقاض البيوت المهدمة لتثبيتهم على أرضهم، ومنع تهجيرهم.

وشدّد ملحم على أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عباس، ستَجبُر الضرر الذي حدث لهذه العائلات، وتشرع بإجراءاتها القانونية لتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية عن هذه الجرائم.

أخبار ذات صلة

قيادي بفتح: قرارات الرئيس عباس حظيت باجماع وطني

قيادي بفتح: قرارات الرئيس عباس حظيت باجماع وطني

وزير القدس: الاحتلال يُضيّق الخناق على المقدسيين ويفرض سياسة الأمر

وزير القدس: الاحتلال يُضيّق الخناق على المقدسيين ويفرض سياسة الأمر

قوات الاحتلال تُشرّد أربع عائلات بعد هدم مساكنها في خربة الرأس الأحمر

قوات الاحتلال تُشرّد أربع عائلات بعد هدم مساكنها في خربة الرأس الأحمر

انضمام 19 أسيراً في سجني (النقب) و(ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام

انضمام 19 أسيراً في سجني (النقب) و(ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام

الغول: حماس تُعيد ترتيب البلديات والمؤسسات بالقطاع لإحكام سيطرتها عليه بشكل كامل

الغول: حماس تُعيد ترتيب البلديات والمؤسسات بالقطاع لإحكام سيطرتها عليه بشكل كامل

حزب التحرير: قرار رفع سن الزواج للمرأة لـ 18 عامًا يُشجّع على الفساد

حزب التحرير: قرار رفع سن الزواج للمرأة لـ 18 عامًا يُشجّع على الفساد

&#34;غزة تستحق أفضل&#34;.. قياديان فلسطينيان ينتقدان تعيين رئيس جديد لبلدية غزة

"غزة تستحق أفضل".. قياديان فلسطينيان ينتقدان تعيين رئيس جديد لبلدية غزة

البرغوثي: مؤتمر الاشتراكية الدولية يُعقد خصيصاً لدعم نضال شعبنا العادل

البرغوثي: مؤتمر الاشتراكية الدولية يُعقد خصيصاً لدعم نضال شعبنا العادل

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

وزير القدس: الاحتلال يُضيّق الخناق على المقدسيين ويفرض سياسة الأمر

وزير القدس: الاحتلال يُضيّق الخناق على المقدسيين ويفرض سياسة الأمر

قوات الاحتلال تُشرّد أربع عائلات بعد هدم مساكنها في خربة الرأس الأحمر

قوات الاحتلال تُشرّد أربع عائلات بعد هدم مساكنها في خربة الرأس الأحمر

انضمام 19 أسيراً في سجني (النقب) و(ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام

انضمام 19 أسيراً في سجني (النقب) و(ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام

الغول: حماس تُعيد ترتيب البلديات والمؤسسات بالقطاع لإحكام سيطرتها عليه بشكل كامل

الغول: حماس تُعيد ترتيب البلديات والمؤسسات بالقطاع لإحكام سيطرتها عليه بشكل كامل

البرغوثي: مؤتمر الاشتراكية الدولية يُعقد خصيصاً لدعم نضال شعبنا العادل

البرغوثي: مؤتمر الاشتراكية الدولية يُعقد خصيصاً لدعم نضال شعبنا العادل

هيئة الأسرى: الحكم على محامي الهيئة الأسير طارق برغوث بالسجن لـ 13عاماً

هيئة الأسرى: الحكم على محامي الهيئة الأسير طارق برغوث بالسجن لـ 13عاماً

توضيح من &#34;التعليم العالي&#34; بخصوص القبول بتخصصات العلوم والمهن الصحية بالجامعات الفلسطينية

توضيح من "التعليم العالي" بخصوص القبول بتخصصات العلوم والمهن الصحية بالجامعات الفلسطينية

المطران حنا: الدمار الهائل الذي حل بوادي الحمص يُذكرنا بنكبة شعبنا

المطران حنا: الدمار الهائل الذي حل بوادي الحمص يُذكرنا بنكبة شعبنا

منوعات

عادل إمام بخير .. وهذا سر انتشار شائعة وفاته

عادل إمام بخير .. وهذا سر انتشار شائعة وفاته

نداء شرارة تبهر الجمهور بغنائها &#34;حبيبي ولا على بالو&#34; لعمرو دياب

نداء شرارة تبهر الجمهور بغنائها "حبيبي ولا على بالو" لعمرو دياب

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ&#34;الحب الحقيقي&#34;؟

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ"الحب الحقيقي"؟

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من &#34;أبو العروسة&#34;

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من "أبو العروسة"

شاهد.. دنيا سمير غانم تقلد أحلام وأصالة

شاهد.. دنيا سمير غانم تقلد أحلام وأصالة

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

عربي

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)

الشيوخ الأمريكي يفشل بكسر فيتو ترامب بشأن السعودية والإمارات

الشيوخ الأمريكي يفشل بكسر فيتو ترامب بشأن السعودية والإمارات

العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدوة تجاه الجزائر

العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدوة تجاه الجزائر

أول اعتراف إسرائيلي بقصف أهداف بالعراق قبل 10 أيام

أول اعتراف إسرائيلي بقصف أهداف بالعراق قبل 10 أيام