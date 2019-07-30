"غزة تستحق أفضل".. قياديان فلسطينيان ينتقدان تعيين رئيس جديد لبلدية غزة

اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، تعيين حركة (حماس) رئيساً جديداً لبلدية غزة، أمراً مرفوضاً، باعتباره تجاوزاً لرغبة المواطن، ولا يخدم الحالة الفلسطينية.



وأشار خلف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إلى أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية على أساس التمثيل النسبي في غزة تماماً مثلما يحصل في الضفة، لأنها هي الطريقة الأنجح لتولي المسؤولية للهيئات المحلية.



من جهته، قال أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق: إنه لا يجوز بالمطلق أن يتم تعيين رئيس بلدية غزة من خلال اجتماع حزبي من قبل حركة (حماس)، مؤكداً أن غزة تستحق أن يختار أهلها من يمثلهم في رئاسة البلدية من خلال انتخابات ديمقراطية.



وأوضح الزق في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس أفشلت الاتفاق الذي طرح بشأن إجراء الانتخابات، ولم نستطع إنجاز هذه المهمة، واصفاً ذلك بالعمل المستهجن والمرفوض.

رام الله - دنيا الوطن