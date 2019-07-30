شؤون فلسطينية

البرغوثي: مؤتمر الاشتراكية الدولية يُعقد خصيصاً لدعم نضال شعبنا العادل

البرغوثي: مؤتمر الاشتراكية الدولية يُعقد خصيصاً لدعم نضال شعبنا العادل
الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
برعاية الرئيس محمود عباس، ومشاركة رئيس الوزراء، د . محمد اشتية، انطلقت في مدينة رام الله صباح اليوم، فعاليات مؤتمر الاشتراكية الدولية، بحضور 100 مشارك، يمثلون الأحزاب السياسية في 25 دولة في العالم في مدينة رام الله اليوم.

وقال أمين عام المبادرة الوطنية، د مصطفى البرغوثي، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إن أهمية هذا المؤتمر تكمن في كونه يُعقد خصيصاً لدعم نضال شعبنا العادل، وحقه في تنظيم حركة المقاطعة ضد الاحتلال و(الأبرتهايد) وقانون القومية العنصري وكسر الحصار المفروض على غزة، وخطوةً في تنظيم الحملة الدولية الدعمة لنضال شعبنا في مواجهة (صفقة القرن).

وأضاف: أن الأحزاب الاشتراكية، ستُعلن موقفها في هذا المؤتمر 
بتضامنها ووقوفها إلى جانب شعبنا لمواجهة (صفقة القرن)
ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشدداً في السياق على أهمية المواقف التي تصدر عن هذه الأحزاب، لكون جزء منها في سدة الحكم في بلدانها.

وأكد أمين عام المبادرة، أنه سيتم إفراد جزء مهم في البيان الختامي لاستنكار ورفض عمليات الهدم في حي وادي الحمص في القدس المحتلة على وجه التحديد، وانتهاكات وجرائم الاحتلال الأخرى في الأراضي الفلسطينية.

وشدد البرغوثي على أنه ستتم المطالبة خلال مؤتمر الاشتراكية بالدعم الكامل لحركة (bds) ومقاطعة إسرائيل بمجملها، وليس فقط المستوطنات، موضحاً أنه سيُصار إلى مطالبة الأمم المتحدة بعدم التردد وإصدار قائمة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات ومقاطعتها، وفرض عقوبات عليها.

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