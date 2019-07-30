هيئة الأسرى: الحكم على محامي الهيئة الأسير طارق برغوث بالسجن لـ 13عاماً

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محكمة (عوفر) العسكرية، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكماً بحق محامي الهيئة طارق برغوث من القدس، بالسجن لـ 13 عاماً ونصف.



وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الأسير برغوث بتاريخ 27 شباط/فبراير المنصرم، كما وتم اعتقال زوجته وشقيقه للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه، لكن تم الإفراج عنهم لاحقاً، ويقبع برغوث حالياً في معتقل (نفحة).