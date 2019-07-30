داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء 2019/7/31، مؤكدة أن السفر، سيكون للحافلتين الخامسة والسادسة من كشف (7/21).ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، كما دعت للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.