داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء 2019/7/31، مؤكدة أن السفر، سيكون للحافلتين الخامسة والسادسة من كشف (7/21).
ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، كما دعت للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
للتحميل اضغط هنا
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء 2019/7/31، مؤكدة أن السفر، سيكون للحافلتين الخامسة والسادسة من كشف (7/21).
ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، كما دعت للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
للتحميل اضغط هنا
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