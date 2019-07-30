توضيح من "التعليم العالي" بخصوص القبول بتخصصات العلوم والمهن الصحية بالجامعات الفلسطينية

جامعة الأزهر

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبول الطلبة في تخصصات العلوم والمهن الصحية لدرجة البكالوريوس في الجامعات الفلسطينية، وفق الأسس الخاصة المعمول بها سابقاً.



وأوضحت الوزارة، بأنه سيجري خلال الفترة المقبلة التشاور مع نقابات المهن الصحية، والأطراف ذات العلاقة؛ للاتفاق على أسس جديدة للقبول في تلك التخصصات.