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  • اشتية: أجريت العديد من الانتخابات في الضفة بالمقابل لا يوجد انتخابات بغزة

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  • اشتية: مستعدون للذهاب لانتخابات عامة حال لم تتعاط حماس مع مبادرات المصالحة

  • اشتية: جاهز للذهاب غدًا لقطاع غزة لتطبيق اتفاق 2017

  • اشتية: يوجد 10 لاعبين بغزة بينهم: السلطة ومصر وحماس وإسرائيل وتركيا وقطر وإيران وقبرص

مباشر | كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية باجتماع الاشتراكية الدولية

شؤون فلسطينية

اشتية: يوجد 10 لاعبين بغزة بينهم: السلطة ومصر وحماس وإسرائيل وتركيا وقطر وإيران وقبرص

اشتية: يوجد 10 لاعبين بغزة بينهم: السلطة ومصر وحماس وإسرائيل وتركيا وقطر وإيران وقبرص
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن قطاع غزة ارض الحرب بالوكالة، وأركانها عشرة لاعبين، منهم من يريد أن يحافظ على الاستاتسكو، ومنهم من يريد كسر الأمر الواقع للوصول الى حل الدولتين وتطبيق المصالحة وهم نحن.

وأوضح اشتية في كلمة له خلال اجتمع الاشتراكية الدولية الذي عقد في مدينة رام الله، أن كل هذا المشهد يأتي في ضرب إمكانية، حل الدولتين، وبناء عليه تشن اسرائيل على القيادة، حربا مبرمجة من اجل القضاء على حل الدولتين.

وفي السياق، قال اشتية: "ضمن المنهج لتجفيف المصادر المالية للسلطة، قامت اسرائيل بمحاولة تجفيف مصادرنا المالية، وتخصم شهريا 41 مليون شيكل كمخصصات للأسرى، فالحديث عن ان السلطة تمول الارهاب هو كلام مردود".

وأضاف: "الحكومة بتوجيه من الرئيس عباس، قد بدأت باستراتيجية مبنية على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، حيث ارتكزنا في ذلك الى استراتيجية احلال الواردات من الاردن العراق ومصر، حيث بدأنا بالطاقة النظيفة ووقف التحويلات الطبية الى المستشفيات الاسرائيلية والعديد من الاجراءات بما فيها الحصاد المائي". 

وتابع اشتية بقوله: "أهم شيء أن اسرائيل لا تريد تنفيذ أي من الاتفاقايت التي وقعت عليها مع السلطة، وبالتالي، أخدت القيادة الفلسطينية، قراراً  بتعليق العمل بالاتفاقايات لان اسرائيل لا تحتر اي من الاتفاقياات لا اتفاق اوسلو لا لاتقصادي ولا الانتقالي ولا الخليل وواي ويفر وانما تخرقها بشكل ممنهج وتم تشكيل لجنة لدراسة اليات تنفيذ هذا القرار.

بصفتي رئي سالحكومة، أقول انني جاهز مع الحكومة الذهاب الى غزة غدا لتنفيذ لاتفاقي مع حماس على ارضية الاتفاق 12/10/2017 ونريد مصالحة جدية لمواجهة كل الاستحقاقات الواقع علينا والمصالحة بالنسبة لنا مبنية على شرعية وقانون ورجل أمن ولحد، حيث ان الرئيس قدم مبادرة للمصالحة، واذا كان حركة حماس لا تقبل بمنضورنا فاننا مستعدون للذهاب الى الانتخابات للحفاظ على الوهج الديمقراطي، 

نريد الذهاب الى انتخابات عامة، فقد اجرينا انتخابات بلديات وغرف تجارية وطلابية في الضفة ولا يجر اي انتخابات في غزة بل تعيين رئيس بلديات غزة 


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