اشتية: يوجد 10 لاعبين بغزة بينهم: السلطة ومصر وحماس وإسرائيل وتركيا وقطر وإيران وقبرص

وفي السياق، قال اشتية: "ضمن المنهج لتجفيف المصادر المالية للسلطة، قامت اسرائيل بمحاولة تجفيف مصادرنا المالية، وتخصم شهريا 41 مليون شيكل كمخصصات للأسرى، فالحديث عن ان السلطة تمول الارهاب هو كلام مردود".





وأضاف: "الحكومة بتوجيه من الرئيس عباس، قد بدأت باستراتيجية مبنية على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، حيث ارتكزنا في ذلك الى استراتيجية احلال الواردات من الاردن العراق ومصر، حيث بدأنا بالطاقة النظيفة ووقف التحويلات الطبية الى المستشفيات الاسرائيلية والعديد من الاجراءات بما فيها الحصاد المائي".



