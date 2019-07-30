المطران حنا: الدمار الهائل الذي حل بوادي الحمص يُذكرنا بنكبة شعبنا

المطران عطالله حنا

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، لدى زيارته لمنطقة وادي الحمص المنكوبة بالقرب من القدس: إن "ما شاهدناه في تلك المنطقة إنما يذكرنا بنكبة شعبنا الفلسطيني، إنه دمار وخراب وتشريد وتطهير عرقي يستهدف شعبنا الفلسطيني في تلك المنطقة كما وفي غيرها من أحياء القدس".



وأضاف: "لقد تم تدمير أكثر من 70 بناية وشُرد ساكنوها، وهم يفترشون الأرض، ويلتحفون السماء، وبعضهم نصب خيمة فوق أنقاض منزله، لكي تؤويه من هذا الحر، ولكي يؤكد للعالم بأسره بأن الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في أن يبقى في أرضه مهما اشتدت حدة السياسات العدوانية القمعية الظالمة".



وتابع حنا: "نقول لأهلنا في وادي الحمص بأن ألمكم هو ألمنا ومعاناتكم هي معاناتنا، ولن تكونوا وحيدين في مقارعة هذا الاحتلال الذي دمر منازلكم ويخطط لتدمير منازل أخرى في صورة غاية في الهمجية والحقد والعنصرية".



وأردف: "لقد تم ترويع الأطفال وبعضهم بدأ يعاني من اضطرابات نفسية بسبب ما عاينوه من همجية وظلم وتدمير وخراب للمنازل التي كانوا يقطنون فيها كما تم ترويع الكبار والصغار في صورة بشعة تدل على همجية من أقدم على هذا الفعل".



ووجه المطران حنا نداءه من قلب مدينة القدس، إلى جميع الأحرار من أبناء أمتنا العربية وإلى جميع أصدقاء فلسطين في مشارق الأرض ومغاربها بضرورة أن يلتفتوا إلى القدس وما يحدث فيها.



وشدّد المطران: "لا تتركوا القدس لوحدها تقارع جلاديها فأولئك الذين يدمرون في وادي الحمص عينهم على أماكن أخرى وهم ذاتهم الذين يستهدفون أوقافنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".



وأضاف حنا: "نقول لمن ستصله رسالتنا بأن كنائسنا ومسيحيي بلادنا ليسوا جالية أو أقلية في وطنهم بل هم فلسطينيون كما هو حال كل أبناء شعبنا الفلسطيني".