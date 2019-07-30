القدس: الدعوة لصلاة الجمعة في وادي الحمص تضامناً مع أصحاب المنازل المدمرة

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رام الله - دنيا الوطن

دعت لجنة الدفاع عن الأراضي في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس، إلى ضرورة المشاركة في صلاة الجمعة المقبلة، تضامناً مع أصحاب المنازل المدمرة، واحتجاجاً على قرارات الهدم الجماعية للحي.



وأهابت اللجنة في البيان، بالمواطنين بالتواجد والمشاركة للتضامن والمؤازرة والتكاتف لمواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة على البيوت والأراضي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



يذكر، أن قوات الاحتلال، ارتكبت جريمة وتطهير عرقي بحق ست عشرة بناية، تضم نحو مئة شقة سكنية في الحي، الأمر الذي قوبل بتنديدات واسعة محلياً وعربياً ودولياً، رغم أن غالبية أراضيه تُصنف ضمن مناطق (أ) التابعة للسيادة الفلسطينية، وفقاً لاتفاق أوسلو.