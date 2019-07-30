عاجل

  • اشتية: أجريت العديد من الانتخابات في الضفة بالمقابل لا يوجد انتخابات بغزة

  • اشتية: حماس عينت ادارة لبلدية غزة بعيدًا عن الانتخابات

  • اشتية: مستعدون للذهاب لانتخابات عامة حال لم تتعاط حماس مع مبادرات المصالحة

  • اشتية: جاهز للذهاب غدًا لقطاع غزة لتطبيق اتفاق 2017

  • اشتية: يوجد 10 لاعبين بغزة بينهم: السلطة ومصر وحماس وإسرائيل وتركيا وقطر وإيران وقبرص

مباشر | كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية باجتماع الاشتراكية الدولية

شؤون فلسطينية

القدس: الدعوة لصلاة الجمعة في وادي الحمص تضامناً مع أصحاب المنازل المدمرة

القدس: الدعوة لصلاة الجمعة في وادي الحمص تضامناً مع أصحاب المنازل المدمرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت لجنة الدفاع عن الأراضي في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس، إلى ضرورة المشاركة في صلاة الجمعة المقبلة، تضامناً مع أصحاب المنازل المدمرة، واحتجاجاً على قرارات الهدم الجماعية للحي.

وأهابت اللجنة في البيان، بالمواطنين بالتواجد والمشاركة للتضامن والمؤازرة والتكاتف لمواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة على البيوت والأراضي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

يذكر، أن قوات الاحتلال، ارتكبت جريمة وتطهير عرقي بحق ست عشرة بناية، تضم نحو مئة شقة سكنية في الحي، الأمر الذي قوبل بتنديدات واسعة محلياً وعربياً ودولياً، رغم أن غالبية أراضيه تُصنف ضمن مناطق (أ) التابعة للسيادة الفلسطينية، وفقاً لاتفاق أوسلو.

أخبار ذات صلة

اشتية: يوجد 10 لاعبين بغزة بينهم: السلطة ومصر وحماس وإسرائيل وتركيا وقطر وإيران وقبرص

اشتية: يوجد 10 لاعبين بغزة بينهم: السلطة ومصر وحماس وإسرائيل وتركيا وقطر وإيران وقبرص

المطران حنا: الدمار الهائل الذي حل بوادي الحمص يُذكرنا بنكبة شعبنا

المطران حنا: الدمار الهائل الذي حل بوادي الحمص يُذكرنا بنكبة شعبنا

بضغط شعبي.. الاحتلال يُلغي استدعاء الطفل عليان ويُحقّق مع والده

بضغط شعبي.. الاحتلال يُلغي استدعاء الطفل عليان ويُحقّق مع والده

منظمة التحرير تستهجن الصمت الدولي تجاه انتهاك حقوق أطفال فلسطين

منظمة التحرير تستهجن الصمت الدولي تجاه انتهاك حقوق أطفال فلسطين

(كابينت) يُناقش خطة نتنياهو للبناء الفلسطيني بمناطق (C)

(كابينت) يُناقش خطة نتنياهو للبناء الفلسطيني بمناطق (C)

معلقاً على تعيين رئيسٍ لبلدية غزة..&#34;الميزان&#34; يدعو لاحترام حق المشاركة واعتماد الانتخابات

معلقاً على تعيين رئيسٍ لبلدية غزة.."الميزان" يدعو لاحترام حق المشاركة واعتماد الانتخابات

قيادي بالجهاد: حق العمل للشعب الفلسطيني تكفله الشرائع الدينية والوضعية

قيادي بالجهاد: حق العمل للشعب الفلسطيني تكفله الشرائع الدينية والوضعية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

المطران حنا: الدمار الهائل الذي حل بوادي الحمص يُذكرنا بنكبة شعبنا

المطران حنا: الدمار الهائل الذي حل بوادي الحمص يُذكرنا بنكبة شعبنا

بضغط شعبي.. الاحتلال يُلغي استدعاء الطفل عليان ويُحقّق مع والده

بضغط شعبي.. الاحتلال يُلغي استدعاء الطفل عليان ويُحقّق مع والده

منظمة التحرير تستهجن الصمت الدولي تجاه انتهاك حقوق أطفال فلسطين

منظمة التحرير تستهجن الصمت الدولي تجاه انتهاك حقوق أطفال فلسطين

القدس: الدعوة لصلاة الجمعة في وادي الحمص تضامناً مع أصحاب المنازل المدمرة

القدس: الدعوة لصلاة الجمعة في وادي الحمص تضامناً مع أصحاب المنازل المدمرة

(كابينت) يُناقش خطة نتنياهو للبناء الفلسطيني بمناطق (C)

(كابينت) يُناقش خطة نتنياهو للبناء الفلسطيني بمناطق (C)

معلقاً على تعيين رئيسٍ لبلدية غزة..&#34;الميزان&#34; يدعو لاحترام حق المشاركة واعتماد الانتخابات

معلقاً على تعيين رئيسٍ لبلدية غزة.."الميزان" يدعو لاحترام حق المشاركة واعتماد الانتخابات

قيادي بالجهاد: حق العمل للشعب الفلسطيني تكفله الشرائع الدينية والوضعية

قيادي بالجهاد: حق العمل للشعب الفلسطيني تكفله الشرائع الدينية والوضعية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منوعات

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ&#34;الحب الحقيقي&#34;؟

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ"الحب الحقيقي"؟

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من &#34;أبو العروسة&#34;

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من "أبو العروسة"

شاهد.. دنيا سمير غانم تقلد أحلام وأصالة

شاهد.. دنيا سمير غانم تقلد أحلام وأصالة

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

ريهام سعيد: أجريت 3 عمليات وأخاف أن يسقط أنفي.. ومش عاوزة حد يتعاطف معايا

ريهام سعيد: أجريت 3 عمليات وأخاف أن يسقط أنفي.. ومش عاوزة حد يتعاطف معايا

شاهد: معتصم النهار يصدم الجميع بما قاله عن &#34;النسوان&#34;

شاهد: معتصم النهار يصدم الجميع بما قاله عن "النسوان"

عربي

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)

الشيوخ الأمريكي يفشل بكسر فيتو ترامب بشأن السعودية والإمارات

الشيوخ الأمريكي يفشل بكسر فيتو ترامب بشأن السعودية والإمارات

العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدوة تجاه الجزائر

العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدوة تجاه الجزائر

تحذير للسعوديين بشأن الزواج من أجنبيات

تحذير للسعوديين بشأن الزواج من أجنبيات