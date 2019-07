(كابينت) يُناقش خطة نتنياهو للبناء الفلسطيني بمناطق (C)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك معارضة شديدة، وغضب كبير، على خطة نتنياهو للموافقة على البناء الفلسطيني في منطقة (C) بالضفة الغربية.



وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن مصادر بحزب (ليكود)، أكدت معارضتها لخطة نتنياهو، مضيفة: "أن ليكود سيعمل على محاربة البناء الفلسطيني في منطقة (C) بالضفة الغربية".



هذا وكشفت قناة (كان)، مساء أمس الاثنين، أن (كابينت) ناقش قبل أيام، خطة قدمها رئيس الوزراء نتنياهو، للبناء في منطقة (C) بالضفة.



ووفقاً للقناة، عرض نتنياهو على الوزراء، خطة لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين، مقابل الموافقة على بناء 6 آلاف وحدة سكنية للمستوطنين بالضفة.



وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الكشف عن مناقشة هذه الخطة، أدى لحالة غضب في صفوف قادة (ليكود) والمستوطنين بالضفة الغربية.