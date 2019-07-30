شاهد: مصور فلسطيني يرتدي الزي الصحفي خلال حفل زفافه

رام الله - دنيا الوطنجهاد بركاتاحتفل عريس فلسطيني، أمس، بزفافه، مُرتديًا زي الصحافة الذي يرتديه الصحفيون عند تغطية الأحداث في مناطق الصراع.وقام المصور حازم ناصر، بارتداء زي الصحافة، خلال حفل زفافه بطولكرم، وسط تصفيق حار من قبل المدعوين للحفل، مُعربًا عن اعتزازه بمهنته.ويتكون الزي الذي ارتداه الصحفي ناصر، من الدرع الواقي، وخوذة الرأس.