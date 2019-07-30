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عربي

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)
مايك بومبيو
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إنه يأمل أن تنضم دول الخليج العربي إلى خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).

وأوضح بومبيو، وفق (روسيا اليوم)، أن كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد جوشنر، سيزور المنطقة قريباً لتحقيق هذا الهدف، مضيفاً: "هناك سبب لعدم حل هذه القضية على مدار أكثر من 40 عاماً، وفي نهاية المطاف هذا سيكون قراراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي، والقيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأشار بومبيو، إلى أنه كان منخرطاً بعمق في جهود كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الذي يعتبر مسؤولاً عن خطة السلام الأمريكية.

وتابع: "في نهاية المطاف، يمكننا عرض رؤيتنا وخطتنا، اللتين نأمل بأن يشاركوا فيها، ونأمل في أن نحقق انضمام دول الخليج، وكذلك صراحة البلدان الأوروبية إلينا في هذه الجهود، لتقول إن هذا هو السبيل إلى الأمام".  

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "وفي النهاية، القرار حول التوصل إلى هذا التقارب الأصلي، يعود إلى هذين البلدين، وإلى قيادتيهما".

وأشار إلى أن الكشف عن خطة السلام الأمريكية سيتم قريباً، رافضاً ذكر أي تفاصيل حولها، فيما قال: إن الولايات المتحدة ستفضل الحل الذي سيتفق عليه كل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

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