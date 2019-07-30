مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.



وجاء اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ومن جهة باب المغاربة.



ويواصل المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك وباحته، بشكل يومي، ويؤدون الصلوات التلمودية، بهدف استفزاز مشاعر المسلمين.