مرصد فلسطين الفلكي يُحدد تاريخ أول أيام عيد الأضحى المبارك

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رام الله - دنيا الوطن

ستتحرى جميع الدول العربية والإسلامية هلال شهر ذو الحجة يوم الخميس المُقبل 1/8/2019 (29 ذو القعدة) وسيولد هلال ذو الحجة صباح ذلك اليوم، عند الساعة 6:11 بتوقيت القدس.



وستغرب الشمس يومها الساعة 7:36 في حين يغرب القمر عند الساعة 8:07 أي بعد الشمس بـ 31 دقيقة ويكون عمر الهلال حينها 13 ساعة و 25 دقيقة وبإستطالة 7 درجات وارتفاع 5 درجات عن الأفق وإضاءة 0.4%.



وبهذه المعطيات يمكن رؤية هلال شهر ذو الحجة مساء يوم الخميس باستخدام التلسكوب فقط في جميع المنطقة العربية.



وقال المرصد: إنه بناءً عليه يكون الجمعة المقبل 2/8/2019 غرة شهر ذو الحجة، بالتالي يكون يوم السبت الموافق 10/8/2019 وقفة عرفة والأحد الموافق 11/8/2019 أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم الدول العربية والإسلامية باذن الله.



ورجح مرصد فلسطين أن تتفق معظم الدول العربية في بداية شهر ذو الحجة، نظراً لإمكانية رؤية الهلال بالتلسكوب في جميع المنطقة العربية، كما ويمكن رؤيته بالعين المجردة من أمريكا الجنوبية والشمالية والمحيط الأطلسي والهادي.