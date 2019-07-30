شؤون فلسطينية

عضو بـ"الوطني الفلسطيني": لا خيار أمام اللاجئين في لبنان سوى الاستمرار بانتفاضتهم

عضو بـ"الوطني الفلسطيني": لا خيار أمام اللاجئين في لبنان سوى الاستمرار بانتفاضتهم
عضو المجلس الوطني الفلسطيني صلاح صلاح
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، صلاح صلاح: إن الوضع المتفجر بأوساط الفلسطينيين في المخيمات بلبنان ليس حديثاً، بل هو موضوع قديم منذ 1951، منذ أن أخذ وزير العمل في تلك الفترة قراراً بمنع الفلسطينيين من العمل، وبعدها بدأت تتدرج القرارات لوضع شروط تعجيزية للعمال الفلسطينيين.

وأضاف صلاح خلال لقاء له على فضائية (الغد) الإخبارية: أن مشكلة الفلسطينيين في لبنان معقدة على عدة أصعدة، وليست العمل فقط، مؤكداً أن الخيارات أمام فلسطينيي لبنان المتواجدين في ظل عدم تراجع وزير العمل، كميل أبو سليمان، عن قراره، هي التمسك بانتفاضتهم، لافتاً إلى أن الوزير اللبناني مصر ومتمسك بقراره، رغم تدخلات رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة وغيرهم.

وأوضح، أن تمسّك أبو سليمان بقراره، يضع الفلسطينيين أمام خيار الاستمرار بانتفاضتهم، مشيراً إلى أن هذا الحشد في المخيمات لم يحدث منذ سنوات طويلة.

وأكد أن كل الفلسطينيين في المخيمات، هم شركاء في تلك الانتفاضة، وليس أمامهم خيار إلا استخدام أساليب الضغط الممكنة لإقناع الدولة اللبنانية بضرورة حل مشكلات الفلسطينيين التي تدخل تحت عنوان الحقوق المدنية والاجتماعية، ومن ضمنها العمل.

أخبار ذات صلة

معلقاً على تعيين رئيسٍ لبلدية غزة..&#34;الميزان&#34; يدعو لاحترام حق المشاركة واعتماد الانتخابات

معلقاً على تعيين رئيسٍ لبلدية غزة.."الميزان" يدعو لاحترام حق المشاركة واعتماد الانتخابات

قيادي بالجهاد: حق العمل للشعب الفلسطيني تكفله الشرائع الدينية والوضعية

قيادي بالجهاد: حق العمل للشعب الفلسطيني تكفله الشرائع الدينية والوضعية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مرصد فلسطين الفلكي يُحدد تاريخ أول أيام عيد الأضحى المبارك

مرصد فلسطين الفلكي يُحدد تاريخ أول أيام عيد الأضحى المبارك

أبوالرب: تصاعد دخان بإحدى غرف التحكم داخل فندق بمكة المكرمة وحجاجنا بخير

أبوالرب: تصاعد دخان بإحدى غرف التحكم داخل فندق بمكة المكرمة وحجاجنا بخير

شاهد: الاحتلال يستدعي طفلاً &#34;ثلاث سنوات&#34; من القدس للتحقيق

شاهد: الاحتلال يستدعي طفلاً "ثلاث سنوات" من القدس للتحقيق

مجدلاني: إنقاذ حل الدولتين يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين

مجدلاني: إنقاذ حل الدولتين يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين

قوات الاحتلال تهدم خياماً في الرأس الأحمر شمال الأغوار

قوات الاحتلال تهدم خياماً في الرأس الأحمر شمال الأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

حصار إسرائيلي مُحكم

حصار إسرائيلي مُحكم

شؤون فلسطينية

معلقاً على تعيين رئيسٍ لبلدية غزة..&#34;الميزان&#34; يدعو لاحترام حق المشاركة واعتماد الانتخابات

معلقاً على تعيين رئيسٍ لبلدية غزة.."الميزان" يدعو لاحترام حق المشاركة واعتماد الانتخابات

قيادي بالجهاد: حق العمل للشعب الفلسطيني تكفله الشرائع الدينية والوضعية

قيادي بالجهاد: حق العمل للشعب الفلسطيني تكفله الشرائع الدينية والوضعية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عضو بـ&#34;الوطني الفلسطيني&#34;: لا خيار أمام اللاجئين في لبنان سوى الاستمرار بانتفاضتهم

عضو بـ"الوطني الفلسطيني": لا خيار أمام اللاجئين في لبنان سوى الاستمرار بانتفاضتهم

مجدلاني: إنقاذ حل الدولتين يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين

مجدلاني: إنقاذ حل الدولتين يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين

قوات الاحتلال تهدم خياماً في الرأس الأحمر شمال الأغوار

قوات الاحتلال تهدم خياماً في الرأس الأحمر شمال الأغوار

عريقات يبحث مع مدير مجلس حقوق الإنسان تكثيف الجهود للدفاع عن الحقوق الفلسطينية

عريقات يبحث مع مدير مجلس حقوق الإنسان تكثيف الجهود للدفاع عن الحقوق الفلسطينية

الأوقاف: كافة حُجاج فلسطين وصلوا السعودية على العاشرة مساء أمس

الأوقاف: كافة حُجاج فلسطين وصلوا السعودية على العاشرة مساء أمس

منوعات

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من &#34;أبو العروسة&#34;

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من "أبو العروسة"

شاهد.. دنيا سمير غانم تقلد أحلام وأصالة

شاهد.. دنيا سمير غانم تقلد أحلام وأصالة

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب فاروق الفيشاوي

ريهام سعيد: أجريت 3 عمليات وأخاف أن يسقط أنفي.. ومش عاوزة حد يتعاطف معايا

ريهام سعيد: أجريت 3 عمليات وأخاف أن يسقط أنفي.. ومش عاوزة حد يتعاطف معايا

شاهد: معتصم النهار يصدم الجميع بما قاله عن &#34;النسوان&#34;

شاهد: معتصم النهار يصدم الجميع بما قاله عن "النسوان"

شاهد: جليلة المغربية تثير ضجة.. هذا ما حصل معها في الشارع

شاهد: جليلة المغربية تثير ضجة.. هذا ما حصل معها في الشارع

دينا الشربيني تثير ضجة مع عمرو دياب في اليونان

دينا الشربيني تثير ضجة مع عمرو دياب في اليونان

الأمير هاري يفرض شروطا غريبة على جيرانه المقيمين بالقرب من قصره

الأمير هاري يفرض شروطا غريبة على جيرانه المقيمين بالقرب من قصره

عربي

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)

بومبيو: نأمل انضمام دول الخليج العربي لـ (صفقة القرن)

الشيوخ الأمريكي يفشل بكسر فيتو ترامب بشأن السعودية والإمارات

الشيوخ الأمريكي يفشل بكسر فيتو ترامب بشأن السعودية والإمارات

العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدوة تجاه الجزائر

العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدوة تجاه الجزائر

تحذير للسعوديين بشأن الزواج من أجنبيات

تحذير للسعوديين بشأن الزواج من أجنبيات