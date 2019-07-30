عضو بـ"الوطني الفلسطيني": لا خيار أمام اللاجئين في لبنان سوى الاستمرار بانتفاضتهم





وأكد أن كل الفلسطينيين في المخيمات، هم شركاء في تلك الانتفاضة، وليس أمامهم خيار إلا استخدام أساليب الضغط الممكنة لإقناع الدولة اللبنانية بضرورة حل مشكلات الفلسطينيين التي تدخل تحت عنوان الحقوق المدنية والاجتماعية، ومن ضمنها العمل.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، صلاح صلاح: إن الوضع المتفجر بأوساط الفلسطينيين في المخيمات بلبنان ليس حديثاً، بل هو موضوع قديم منذ 1951، منذ أن أخذ وزير العمل في تلك الفترة قراراً بمنع الفلسطينيين من العمل، وبعدها بدأت تتدرج القرارات لوضع شروط تعجيزية للعمال الفلسطينيين.وأضاف صلاح خلال لقاء له على فضائية (الغد) الإخبارية: أن مشكلة الفلسطينيين في لبنان معقدة على عدة أصعدة، وليست العمل فقط، مؤكداً أن الخيارات أمام فلسطينيي لبنان المتواجدين في ظل عدم تراجع وزير العمل، كميل أبو سليمان، عن قراره، هي التمسك بانتفاضتهم، لافتاً إلى أن الوزير اللبناني مصر ومتمسك بقراره، رغم تدخلات رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة وغيرهم.وأوضح، أن تمسّك أبو سليمان بقراره، يضع الفلسطينيين أمام خيار الاستمرار بانتفاضتهم، مشيراً إلى أن هذا الحشد في المخيمات لم يحدث منذ سنوات طويلة.