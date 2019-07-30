عربي

العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدوة تجاه الجزائر

العاهل المغربي: ملتزمون بنهج اليد الممدوة تجاه الجزائر
العاهل المغربي
رام الله - دنيا الوطن
قال العاهل المغربي الملك محمد السادس: إن المغرب ملتزمة بنهج اليد الممدوة تجاه الجزائر، وذلك في خطاب له بمناسبة الذكرى الـ 20 لاعتلائه العرش.

وأوضح العاهل المغربي، أن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة بقضية الصحراء الغربية، لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة في إطار مبادرة الحكم الذاتي.

وأضاف: "ومن هذا المنطلق، فإننا نؤكد مجدداً التزامنا الصادق بنهج اليد الممدودة تجاه أشقائنا في الجزائر"، مشيراً إلى "روابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار" التي "تجمع على الدوام الشعبين الشقيقين".

وتابع: "وهو ما تجسد مؤخراً في مظاهر الحماس والتعاطف التي عبر عنها المغاربة ملكاً وشعباً بصدق وتلقائية دائماً للمنتخب الجزائري خلال كأس إفريقيا للأمم في مصر الشقيقة، ومشاطرة الشعب الجزائري مشاعر الفخر والاعتزاز بالتتويج المستحق بها، وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضاً".

وأكد الملك أن "هذا الوعي والإيمان بوحدة المصير والرصيد التاريخي والحضاري المشترك، هو الذي يجعلنا نتطلع بأمل وتفاؤل إلى العمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة إلى الوحدة والتكامل والاندماج".

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