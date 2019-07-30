أبوالرب: تصاعد دخان بإحدى غرف التحكم داخل فندق بمكة المكرمة وحجاجنا بخير

رام الله - دنيا الوطنأفاد حسام أبو الرب وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، بتصاعد دخان صباح اليوم الثلاثاء، في أحد غرف التحكم بفندق جوهرة السعد بمدينة مكة المكرمة.وأشار أبو الرب في تصرح لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه حفاظا على جميع الحجاج، تم اجلاءهم من الفندق، لافتا إلى أن جميعهم بخير.وأوضح أبو الرب، أن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الدخان، وعاد جميع الحجاج الى غرفهم بعد انتهاء الحدث.