شاهد: الاحتلال يستدعي طفلاً "ثلاث سنوات" من القدس للتحقيق

من استهدافها للقدس والمقدسيين خلال السنوات القليلة الماضية، ولوحظ أن هناك هجمة منظمة بحق الأطفال المقدسيين بشكل خاص، وتصاعدت حملات الاعتقال للمقدسيين، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وشباباً، بهدف تشويه مستقبل الأطفال، وتدمير واقع الشباب الفلسطيني".

















رام الله - دنيا الوطناستهجنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء الاثنين، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتسليم استدعاء تحقيق للطفل المقدسي القاصر محمد ربيع عليان (ثلاث سنوات) من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، بحجة "القاء حجارة باتجاه مركبة لقوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة".وقامت القوات بملاحقة الطفل، وخلال ذلك تواجدت عائلته في المكان، وطالبتها الشرطة بإحضاره يوم غد للتحقيق في مركز الشرطة، وسلمتها الاستدعاء.واستنكر رئيس الهيئة، اللواء قدري أبو بكر، إقدام سلطات الاحتلال الإرهابية على استدعاء الطفل عليان، وهو بعمر ثلاث سنوات، مؤكداً أن الاحتلال يرتكب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين، وإن الطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد والدائم في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المسعورة للقانون الدولي، ولاتفاقية حقوق الطفل العالمية".وأكد أبو بكر، على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صعدّت