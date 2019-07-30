أول اعتراف إسرائيلي بقصف أهداف بالعراق قبل 10 أيام

رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن مقاتلة (إف- 35) إسرائيلية، قصفت مواقع في العراق قبل عشرة أيام، الأمر الذي يعتبر أول اعتراف إسرائيلي بذلك.





وأوضحت الصحيفة، أن القاعدة التي تم قصفها هي القاعدة العسكرية الأقرب إلى سوريا، وتستغلها إيران لإدخال الأسلحة عبر العراق إلى سوريا ولبنان للعمل ضد إسرائيل.وأشارت إلى أن الموقع الذي تم قصفه يتبع لما وصفه بـ "المليشيات الموالية لإيران في العراق"، وفق تعبير الصحيفة.وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من نفي مصادر عراقية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قصف على معسكر أشرف، شرق العاصمة بغداد، من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها.